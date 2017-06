Bukott SZDSZ-es kabinetfőnök Botka bizalmas tanácsadója

Sokat látott szocialista elvtársak is csak kapkodhatják a fejüket azzal kapcsolatban, amit Botka László művel mostanában a pártjában. Bár a szegedi polgármester – és a szocialista párt bukott választmányi elnöke – az elmúlt fél évben gyakorlatilag fikarcnyit sem tudta növelni pártja népszerűségét, mégis látszólag akadálytalanul csapott szét az MSZP-ben. Az még érthető, hogy Botka megpróbál megszabadulni a régi arcoktól, de az egyre érthetetlenebb, ahogy vadliberálisok kerülnek a szoci kampánycsapat kulcsposztjaira. Kerényi György után Ruff Bálint is bekerült Botka belső köreibe.

Miután Botka Lászlót – fél évvel bejelentkezése után – hivatalosan is miniszterelnök-jelöltté választotta pártja, a szegedi polgármester döntésének értelmében nemrég Kerényi György újságíró vette át a szocialista kampánykommunikáció irányítását. Kerényi kommunikációs igazgatóvá történt kinevezése nemcsak azért okozott komoly meglepetést, mert nem számít különösebben sikeres figurának a magyar médiapiacon, hanem azért is, mert

Kerényi saját bevallása szerint is liberális meggyőződésű.

(Arról, hogy a Soros György-féle 444 nevű propaganda blog oldal milyen eksztatikus mámorban üdvözölte Kerényi Györgyöt, korábban itt, arról pedig, hogy sajtósi beiktatása után azonnal mit hazudozott, itt írtunk). Botka ugye éppen az MSZP korábbi harmadikutas szociálliberalizmusára mondott nemet eddig megjelent írásaiban, és azt is mondta, hogy nem akar a liberális kis pártokkal foglalkozni.

A második fecske

Kerényi érkezését követően Botka újabb liberális bizalmassal lepte meg saját pártját, politikai főtanácsadójának ugyanis Ruff Bálintot nevezte ki. Az MSZP vezetője eközben úgy döntött, hogy több régi elvtársa nem lesz majd a párt kampányigazgatóságának tagja, így lapátra került Molnár Zsolt és Baja Ferenc is.

A nagypolitikában félismeretlen Ruff kinevezése még Kerényi érkezésénél is nagyobb meglepetés.

Ruff ugyanis előbb Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál, majd a parlamentből 2010-ben végleg kibukott, azóta megszűnt Szabad Demokraták Szövetségénél (SZDSZ) volt elnöki kabinetfőnök. Ráadásul ezt a feladatot a párt egy dicstelen időszakában látta el, ugyancsak Fodor Gábor elnöksége idején. Ruff nem lehet túl büszke erre a munkára, legalábbis erről árulkodik saját Linkedin-oldala. Ennek alapján 2008 júniusa és 2009 júliusa között kommunikációs és politikai tanácsadóként dolgozott egy magyar politikai pártnál. Az már egy másik, 2009 márciusi hírből derül csak ki, hogy ez a párt az SZDSZ volt, és ez a tanácsadói poszt valójában hónapokon át egy fontos politikai bizalmi pozíciót, a kabinetfőnökséget jelentette.

Ruff egyébként nemcsak a Linkedin nevű oldalra feltett profiljában szégyenlős, hanem cége, az Invisible Hand honlapján sem számol be részletesen pályafutása szabad demokrata időszakáról. Ez egyébként azért is érthető, mert bár az 2006-ban az SZDSZ még magabiztosan vette az ötszázalékos küszöböt, és 2008 tavaszán is négy százalék környékén mozgott a mérésekben, 2009 júniusában végül csak 2 százalékot szerzett az EP-választáson. A Szabad Demokraták Szövetsége ezt követően egy év alatt szétesett, majd megszűnt.

Botka új főtanácsadója tehát a liberális párt lejtmenete idején vállalt fontos szerepet, előbb a belső ellenzék vezetője, majd a pártelnök környékén.

Talány, hogy ezek után milyen szempontok indokolhatták Botka döntését, hogy a bukott liberális párt egyik fontos háttéremberét emeli bizalmi pozícióba. Ráadásul úgy tűnik, hogy bár Botka nem akar kis liberális pártokkal foglalkozni, egy volt liberális párt holdudvarát azért sikerrel emelte maga mellé.