Fenyegetés és felháborodás: így vezeti Siófokot a Jobbik

Óriási vitát váltott ki Siófokon, hogy a rendezvényeket a helyszín nem biztonságos volta miatt a belvárosba vitette volna Lengyel Róbert, a település Jobbik által is támogatott polgármestere. Hoffman Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke az Origónak arról beszélt, hogy teljesen szakmaiatlan döntés született, és mostanra a városvezetés is visszavonulót fújt.

Felháborodott kereskedők, vendéglátósok, turisztikai szakemberek, a városukat féltő siófokiak bírálják Lengyel Róbert polgármestert, amiért negatív szenzációval szolgált a szezon elején. Siófok jobbikos polgármestere egy közleményben azt állította, hogy életveszélyes a hajóállomás melletti rendezvénytér.

"Teljes alkalmatlanság"

Két nappal a Nemzeti Regatta előtt a polgármester azt mondta, hogy a terület nem alkalmas a rendezvényre, és a helyszín életveszélyes – minderről már Hoffman Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszélt az Origónak. A polgármester ezzel tanúbizonyságot tett a teljes alkalmatlanságáról a turizmus ügyeit illetően – tette hozzá. Az érintett területtel kapcsolatban többféle szakértői vélemény létezik, ezért is furcsa az egész kijelentés, ráadásul a rendezvényterület teljesen biztonságos – mondta a szövetség elnöke.

Hoffmann szerint a problémát nem megoldani akarja a polgármester, a felelősséget teljesen ledobta magáról, „elefántként viselkedik a porcelánboltban". A jobbikos városvezető egyébként egy olyan helyszínre vinné a rendezvényeket, ahol nincsen fa. Bíztunk benne, hogy elmúltak azok az idők, hogy a településvezetők és vállalkozók szemben állnak egymással, azonban ez most visszatért – mondta Hoffmann.

Fenyegetés is volt

A turizmus tekintetében is teljesen koncepciótlan a siófoki jobbikos polgármester, az előző városvezetés eredményeiből él csak – vélte a szövetség elnöke. Szólt arról is, hogy úgy hírlik, önkormányzati alkalmazottakat is utasítottak arra, hogy a Nemzeti Regatta áthelyezése miatt tiltakozó vállalkozókat megfenyegessék. „Ez már nem az 50-es, 60-as évek, ez nem lehet az új rend, amit most a jobbikos vezető csinál."

Annyit sikerült elérni, hogy a városvezetés is visszalépett a korábbi szabályozástól. A Fidesz frakció rendkívüli testületi ülést kezdeményezett, hogy a rendezvények kerüljenek vissza oda ahová valók – mondta Hoffmann. A város vezetői hátraarcot vezényeltek. A rendezvényekkel sikerült áttörést elérni, de a turizmus számára nem jelenik meg az előremutató lépéseket – tette hozzá.