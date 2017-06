Maike Kohl-Richter úgy tervezte a férje, Helmut Kohl gyászszertartását, hogy csak külföldi vendégek emlékeznek majd meg az egykori német kancellárról. Köztük lett volna Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, az özvegy pedig ahhoz is ragaszkodott, hogy Angela Merkel ne tartson beszédet. Az elképzelését meg is osztotta a jelenlegi német kancellárral, végül rávették, hogy álljon el ettől. Kohl felesége engedett a német kormány nyomásának, így most úgy néz ki, Emmanuel Macron francia elnök szólalhat fel.