Orbán Viktor: Európa ma új típusú veszéllyel szembesül

Egy életképes nemzetre úgy hat egy katasztrófa, mint amikor egy egészséges fát visszavágnak - mondta Orbán Vikor miniszterelnök a Klebersberg Kastély pesthidegkúti átadásán. Varga Mihály szerint Klebersberg Kunó hosszú távú politikában gondolkozott, és kastély megújulásával neki is méltó emléket állítottunk. A Fidesz-KDNP pártszövetség tette a legtöbbet Budapestért a rendszerváltás óta – mondta Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere. A pesthidegkúti Klebersberg kastély többek között a magyar kormány támogatásával újult meg.

A polgári körök nélkül nem lenne ez a mai esemény sem – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Klebersberg Kultúrkúria szerdai átadásán a II. kerületben. A polgári körök nélkül nem lehetett volna leváltani az internacionalista kormányzást sem – tette hozzá. Orbán elmondta, hogy a polgári körök aktivitása nélkül nem jöhetett volna létre a mai esemény, akik felkarolták a kúria felújításának a szükségességét. Ha nem a polgári-keresztény erők lennének kormányon, akkor nem újult volna meg ez az épület.

Nem süllyedtünk el

Orbán Viktor elmondta, hogyha az internacionalista kormányok lennének hatalmon, akkor többek között a Várkert Bazár sem újult volna meg. Az 1910-es 20-as évek a magyar történelem sötét korszaka volt, és néhány kivételes államférfinek lehet köszönni, hogy a történelem nem temetett minket el. Ezek közé az emberek közé tartozik Horthy Miklós, Bethlen István és Klebersberg Kunó – mondta a kormányfő. Mindezt nem vonja kétségbe az második világháborús vereség sem – tette hozzá.

Egy életképes nemzetre úgy hat egy katasztrófa, mint amikor egy egészséges fát visszavágnak – idézte a kormányfő Klebersberget. Az akkori kultúrpolitika egyszerre volt modern és tradicionális, és erre van ma is szükség – jelentette ki Orbán. Széleskörű iskolareformot dolgozott ki az egykori kultuszminiszter, tornatermeket épített, így lerakta a magyar tömeg-és versenysport alapjait – mondta a miniszterelnök. Alkotó hazaszeretet jelentett Klebersberg számára a hazafiság.

Orbán: Új típusú veszélyek

Európa ma új típusú veszéllyel szembesül, ami a gyökereire irányul, az európai kulturális altalj kicserélését szeretnénk egyesek elérni – mondta Orbán. Minél tovább hagyja ezt Európa, annál nehezebb lesz visszatérni a korábbi gyökerekhez. Trianon sokkja után is fel lehetett építeni egy sikeres országot, aminek alapvető eleme volt az erős nemzeti identitás – jelentette ki a miniszterelnök.

A munkán alapult az akkori politika, és mindez a mai viszonyokra is érvényes. A mostani munkaalapú gazdaság is erre épül – tette hozzá. Orbán Viktor szerint nemcsak páratlan élményt kell, hogy jelentsen a magyarság, hanem kifizetődőnek is kell lennie.

Varga: Az egész nemzetre szükség volt

Pavlics Ferenc, Tandori Károly, idősebb Béres József és Izsák Imre neves tudósok példáját hozta föl Varga Mihály arra, hogy ezek a kitünő emberek annak köszönhetik a tehetségük kifejlődését, hogy részesei voltak a Klebersberg-féle oktatásfejlesztésnek. A nemzetgazdasági miniszter szerint a cselekvő magyarsághoz a Klebersberg-féle örökség felhasználása elengedhetetlen. Varga kijelentette, hogy 2013-ban még borzalmas állapotban volt az épület, de mostanra sikerült a felújítással elérnünk, hogy így is emlékezhetünk az egykori kultuszminiszterre.

Varga elmondta, minden nemzet életében kiemelt helye van a jelentős személyiségnek. Amikor Klebersberg az oktatásügyről gondolkodott, akkor hosszú távú politikában gondolkozott. Hitvallása volt a tettekben élő magyarságnak – mondta a miniszter. Az egyén munkája nem elég, az egész nemzetre szükség volt, hogy Magyarország talpra álljon 1920 után – emlékeztetett Varga Mihály. Bízom benne, hogy mostantól új élet költözik a kúria falai közé – tette hozzá.

Láng: Évtizedes vágy teljesült be

Az itt élők több évtizedes vágya teljesült a Kleberseberg Kultúrkúria megújításával – mondta Láng Zsolt. A II. kerület fideszes polgármestere szerint a kúria elmúlt évtizedekbeli története hű lenyomata a magyar történelem elmúlt évtizedeinek. Megérdemeltük ezt a mai ünnepet – tette hozzá. Bátran kijelenthetjük, hogy a fővárosért és a budapesti kerületekért a Fidesz-KDNP tette a legtöbbet a rendszerváltás óta – mondta a kerületi vezető.

Hasonló a helyzet a II. kerületben is, ahol új uszoda épül, megújult a Széll Kálmán tér és a Gül baba türbéje, valamint az egykori ipari minisztérium területén is egy új park jön létre – mondta Láng Zsolt. A polgármester végül köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a Klebersberg-kastély megmentésében.

Klebersberg Kunó, egykori kultuszminiszter lakóhelye a magyar kormány támogatásának köszönhetően újult meg. A kabinet az elmúlt években több százmillió forinttal segítette a kúria felújítását.