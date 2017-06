A Fidesz tudni akarja, az LMP is akar-e migránsfalvakat

A napokban állt elő az Európai Parlament zöldpárti frakciójának vezetője, Ska Keller azzal az ötlettel, hogy csoportosan is lehetne betelepíteni bevándorlókat Kelet-Közép Európába a könnyebb integráció érdekében. A Fidesz most felszólította az LMP-t, amely ehhez a frakcióhoz tartozik, hogy nyilatkozzon: támogatja-e migránsfalvak létrehozását például Magyarországon.

Kérdéssel fordul a Fidesz az LMP-hez, hogy az ellenzéki párt egyértelműen nyilatkozzon, támogatja-e migráns falvak létrehozását Magyarországon - erről Hidvéghi Balázs beszélt egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament zöldfrakciójának egyik vezetőjének (a német Ska Kellernek) javaslata szerint

Kelet-Közép Európában migráns falvakat kellene létrehozni.

Az elképzelés szerint ahol ilyen falvak létrejönnének, szívesebben maradnának nagyobb tömegben is bevándorlók. Keller egyúttal azt is mondta, hogy a kötelezettségszegési eljárás a megfelelő eszköz azon EU-tagállamok ellen, akik megtagadják a menekültek befogadását.

Hidvéghi Balázs szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszelben nem a migráció megállításán, lelassításán, hanem éppen annak felgyorsításán dolgoznak.

Az ötletgazda zöldpárti frakciónak a tagja az LMP is, ezért a Fidesz most kérdéssel fordul az ellenzéki párthoz, hogy nyilatkozzon arról, támogatja-e migránsfalvak létrehozását Magyarországon. "Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Ungár Péter válaszoljon arra, hogy ők is szeretnének-e teljes szír falvakat Magyarország területére telepíteni" - mondta Hidvéghi. A nagyobbik kormánypárt kíváncsi a zöldfrakció magyar tagjainak, tehát Jávor Benedeknek és Meszerics Tamásnak a véleményére is, hogy egyetértenek-e a felvetéssel. "Ne sunnyogjanak, álljanak ki a magyar emberek elé, mondják el, mit akarnak" - mondta a kommunikációs igazgató.

Ha nem támogatják az ötletet, akkor Hidvéghi azt várja el, hogy világosan hangot adjanak ennek Budapesten és Brüsszelben is.

A politikus megismételte azt is, hogy a Fidesz és KDNP továbbra is leghatározottabban ellenzi a kényszerbetelepítést, a bevándorlás megállításán dolgoznak és támogatják a magyar kormány politikáját.

Az LMP közleményben a Fidesz kérdésére "nem"-mel válaszolt.

Hidvéghi beszélt a plakáttörvény holnapi szavazásáról is, azt mondta: nyitva állnak a további egyeztetésekre, fontosnak tartanák, hogy a módosítás átmenjen. Sajnálja, hogy az MSZP a saját javaslatától is elállt. Arra a kérdésre, hogy a Heti Válasz szerint a Fidesz pénzelné az MSZP-t, azt mondta: ez "röhejes", ez egy összeesküvés elmélet.

A nemrég előzetesbe került Czeglédy Csaba szombathelyi szocialista politikusról is kérdezték, Hidvéghi Balázs azt mondta: a politikus "sötét és zűrös ügyekben jár el hosszú évek óta, büntetőügyek, áfa-csalások kapcsolódnak hozzá, ennek ellenére ragaszkodik hozzá az MSZP és a DK".