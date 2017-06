Hatmilliárd forintból újul meg a komáromi Csillag Erőd

A Liget Budapest Projekt részeként megújul a komáromi Csillag Erőd, a beruházás hatmilliárd forintba kerül. A tervek szerint 2019-re megújuló erőd kulturális központként ad majd helyet a Szépművészeti Múzeum eddig hányatott sorsú gipszgyűjteményének. A tervek szerint az új létesítmény interaktív múzeumként oktatási, ismeretterjesztési feladatokat is ellát majd.

Letették az alapkövet

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa és Molnár Attila, Komárom polgármestere ünnepélyes keretek között helyezte el a beruházás alapkövét csütörtökön a komáromi Csillag Erőd udvarán. A tervek szerint a beruházás 2019-re elkészül és itt lehet majd megtekinteni a Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteményének legjelentősebb darabjait. Az állandó kiállítás mellett vetítő- és előadóterem, múzeumpedagógiai foglalkoztató, múzeumshop és kávézó is helyet kap. A komplexum oktatási és ismeretterjesztési feladatokat is ellát majd, mindezt interaktív módon.

Molnár Attila, Komárom polgármestere köszönetet mondott a beruházás kapcsán és köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, amióta városi rangot kapott Komárom, nem ment át akkora fejlődésen, mint az elmúlt 8 évben. Komárom az erődök városa, a beruházás pedig várhatóan új munkahelyeket, a turizmus fellendülését és több adóbevételt generál.

Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa elmondta, a gipszgyűjtemény a múlt századforduló környékén készült el, de a múzeumi látogatási szokások azóta megváltoztak. Az emberek ma már az eredeti művekre kíváncsiak, így kiszorult a klasszikus múzeumi bemutatásból ez a fajta gyűjtemény. Szétkerült az országban, most a Szépművészeti Múzeum része lesz az, ami az erődbe kerül. A restaurálás jelenleg is folyik, ennek a folyamatnak a végén több mint 300 másolat kerül be a kiállításba, az ókortól a reneszánszig követve a szobrászat fejlődését. Izgalmas, interaktív módon, a digitális kornak megfelelő installációt fogunk létrehozni, ahol a háromdimenziós restaurált, rekonsturált műtárgyak és az ehhez kapcsolódó információk szorakoztatóan, mai nyelven fognak szólni a látogatókhoz.

- mondta a miniszteri biztos. Baán László azt is elmondta, hogy a tervező, Mányi Istán a '80-as évek elejétől gazdája a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójának, így nem volt kérdés, hogy a Csillag Erőd felújítását is rá bízzák.

Köszönet jár azért, hogy a méltán jó minősítést kapott, világhírűvé váló Liget Projekt részeként, egy vidéki város is rá tud rajzolódni a magyar kultúra és a magyar múzeumi élet térképére - kezdte köszöntő beszédét Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő. Beszédében kiemelte; gazdasági képességét tekintve a legdinamikusabban fejlődő megyék közé tartozik Komárom-Esztergom megye. Ahhoz, hogy a város fejlődésének dinamizmusát megtartsák, új technológiai és innovációs fejlesztésekre van szükség.

Mányi István, a beruházás tervezője ismertette a tervrajzot és kiemelte; az erőd épülete különösen alkalmas a gipszmásolatokból álló tárlat létrehozására. A nagyobb méretű alkotásoknak az erőd belső udvarában egy új csarnokot is emelnek. A felújítás és bővítés 2018 második felére készül el, ezután még fél évig klimatizálják az épületet, annak érdekében, hogy elérje a megfelelő hőmérsékletet a gipszgyűjtemény állandó tárolásához. Így végül 2019-ben nyílik meg a látogatók számára.