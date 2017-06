Bolla: egyelőre nem küldenek több metrókocsit az oroszokhoz

Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója sajtótájékoztatón azt mondta, hogy továbbra is meghibásodnak a felújított metrószerelvények, ezért soron kívül tárgyalnak az orosz céggel. Bolla újságírói kérdésre azt mondta, hogy a reggeli metrófennakadásban senki nem volt életveszélyben.

Péntek reggel ismét elromlott a felújított orosz metrókocsi a hármas metró vonalán a reggeli csúcsban. A szerelvény az Újpest felé tartó oldalon a Nyugati pályaudvar állomáson romlott el. Több utas arról számolt be a BKK Facebook-oldalán, hogy a metró nagyjából 10-12 percig állt az állomáson zárt ajtókkal. Végül kézzel feszítették szét az ajtókat.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményben azt írta, hogy a meghibásodások miatt típusengedély felülvizsgálati eljárást indít, továbbá a felújított metrókocsikat kivonják a forgalomból.

A BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója ma rögtönzött sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy amíg a gyártó Metrovagonmash Nyrt.-t (MWM) tulajdonló Transmash Holding nem javítja ki a szoftverhibákat, addig nem küldenek ki újabbakat felújításra.

Bolla szerint a többszöri meghibásodások ellenére sem tartanak még ott, hogy felmondanák a szerződést az orosz partnerrel, azonban a BKV-nál nyomatékosan felhívták a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A BKV hivatalos levélben bejelentette kötbérigényét az MWM felé, amely meghaladja a 800 millió forintot.

Bolla hangsúlyozta, hogy a pletykák ellenére senki nem volt életveszélyben, azonban azt is mondta, hogy tisztában vannak vele, hogy egy közel negyedórás fennakadás az utasoknak kellemetlen lehetett. Az elnök-vezérigazgató azt is mondta, hogy tűzveszély sem fordulhatott volna elő, mivel az automata tűzoltorendszer azonnal működésbe lép. Hozzátette azt is, hogy ha bármelyik utasnak bizonyíthatóan anyagi kára származott a reggeli incidens miatt, azt kompenzálni fogja a közlekedési vállalat.