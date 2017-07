Nálunk kutyával, máshol patkánnyal keresik a bombát

Nemcsak az emberek vesznek részt kiképzéseken, hanem a rendőrkutyák is. Nekik is el kell végezniük egy szaktanfolyamot, hogy egy-egy akcióban bevethessék őket. Ezeken többek között arra tanítják meg őket, hogy hogyan kövessenek egy nyomot, hogyan találják meg a kábítószert, vagy akár egy bűnözőt. Többek között erről meséltek nekünk a kiképzők, amikor Dunakeszin jártunk.

Teljes csend fogadja az odaérkezőket a dunakeszi kiképző telepre. Persze bárki nem sétálhat be csak úgy. A csendnek pedig azért van órási jelentősége, mert legalább 70-80 kutya van szinte állandóan. A kutyákat később a legkülönfélébb akciókban használják.

A kutyák kiképzésének az alapja a zsákmányszerzés. Pont ezért, minden feladat vagy a feladatsor végén, ha jól végezték el a feladatukat, jutalmat kapnak. Ez a legtöbbször egy játékot jelent, mondjuk a kutya kedvenc labdáját.

Ehhez az ösztönhöz tartozik az is, amikor hallgatózással vagy szagolgatással keresnek meg valamit. A nyomkereső kutyáknál ez utóbbira hagyatkoznak a szakemberek. A kutya orra az egyik legkifinomultabb szerve. A kutyáknak hatvanszor jobb az orruk, mint az embereknek. Emellett rengeteg illatot tudnak megkülönböztetni egymástól és azokat el is tudják tárolni az emlékezetükben. Így nekik az ember számára láthatatlan dolgok megkeresése sem okoz problémát. Erre nagy szükségük is van, egy nyomkövetőnek akár egy lábnyomtöredéknél is fel kell ismernie a keresett ember szagát – mondja a rendőrség egyik kiképzője.

A legtöbb rendőrkutyát vásáron szerzik be. Elsősorban olyanokat választanak, amelyek már legalább tíz hónaposak. Ezeknek a kutyáknak egy tesztrendszeren kell átjutniuk. Ez alapján derül ki, hogy alkalmasak-e munkakutyának, és ha igen, milyen feladatokat kaphatnak. De a rendőrségen belül is tenyésztenek kutyákat.

Vannak köztük belső tenyészetesek, akik itt születnek, velük viszont kölyökkoruk óta foglalkozunk. Vannak állattenyésztésért felelős embereink, akik itt azzal foglalkoznak, hogy a kölyköknek itt mindenük jó legyen. Napi szinten odamennek, kézbe veszik, kontaktust teremtenek a picivel, ugyanis az a pici kutya is megérzi azt, hogy ha már egy idegen van a közelben és nem a mamája. Majd, ahogy elkezdenek nőni és megkapják a kötelező védőoltásokat, zárt környezetből kikerülnek egy nagyobb helyre, egy kifutóba, ahol már több emberrel érintkezhetnek"

- mondja Demeter István Zsolt, az egyik kiképző.

A rendőrség belgajuhászokat, illetve keverék kutyákat is használ, de elsősorban németjuhászokat tartanak. Ez az egyik legjobban terhelhető fajta. is. A tesztrendszer egyik része az, hogy megnézik, hogy reagál egy adott helyzetben a kölyökkutya, többek között éles hang hatására. Ezt már idősebb kutyáknál alkalmazzák.

Van egy gépkarabély, amivel lövünk neki kettőt- hármat vaktölténnyel. Erre a kutya félelmi reakciót egyáltalán nem mutathat. Aktívan keresnie kell, hogy honnan jött a hang, de lehet passzív is: ilyenkor megáll, és nem foglalkozik vele"

- meséli a szakoktató.

Emellett egy egészségügyi vizsgálatot is végeznek a kutyákon, majd egy megfigyelési időszak következik. A kiképzés három és fél hónaptól fél évig is tarthat, attól függően, mire képzik ki a kutyát. A kiképzés során egy úgynevezett klikkert használnak az állatok képzésére. Mint a legtöbb tréningmódszer, ez is a Pavlovi-reflexre hagyatkozik. Ha a kutya sikeresen elvégezte a feladatát, a vezető 1-3 másodpercen belül megnyomja klikkert. Az eszköz kattanó hangot ad ki, ami a kutya számára összekapcsolódik a jutalmazással. Ez lehet egy finom falat megszerzése vagy éppen a gazdával való játék is.

Az alapozó fázison mindegyik kutya átesik képzéstől függetlenül. Ekkor a már meglévő képességeket fejlesztik tovább és olyan szituációkban is megnézik a kutyákat, amikben a próbaidőszakban nem tudták letesztelni. Itt dől el, hogy a kutya valóban alkalmas lesz-e a munkára vagy sem. De persze az is kiderül, hogy a vezetője mennyire rátermett. Már az alapozó fázisban elkezdik a célszagokat megismertetni a kutyákkal különböző módszerekkel.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak kifúrt tégláink, belekerül a célszag és mellé kerül a labda. Kutyáknak szépen sorban kell menni, ezzel tulajdonképpen a csomagátvizsgálást-, a későbbi munkát is megalapozzuk. Utána egyszer csak eltűnik a labda és már csak a célszaggal dolgozunk, először egyszerű szituációban, majd nehezebb szituációban rejtjük el ezt a célszagot."

Az is fontos, hogy a kutya jelzését is alakítsák, hogy ne hatástalanítson, csak megtalálja a keresett tárgyat. Mondjuk egy bombát. Erre különböző sajátos módszerekkel tanítják meg a kutyákat.

Először úgy tisztázzuk a kutyákban, hogy biztos azt a célszagot jelzi-e, erre is megvannak az átalakított különböző eszközök- az egyiket úgy kell elképzelni, mint egy ringlispíl, tulajdonképpen: alapvetően van rajta 8 fakk, kint a végén, az egyikben kávé van, a másikban valamilyen erős fűszer, a harmadikban lehet, hogy csak egy embernek a személyi szaga. Csak az egyikben van a célszag, amit a kutyával kerestetünk. Szépen körbe kell mennie és meg kell mutatnia nekünk, hogy hol van"

- magyarázza a kiképzés technikáit a szakember.

De nem csak - ahogy fogalmaznak - steril környezetben találkoznak bizonyos helyzetekkel. Ezért alkalmas a kiképző központ fás, bokros területe a tréningekre és ha már itt jól teljesítenek, akkor jön az élet. Külső helyszínek és szituációk A napi munka lehet séta is, de akár a játék is része is. Előfordulhat az is, hogy olyan helyzettel találkoznak, amit a kiképzésük során nem ismertek meg.

Amelyik kutya innen kikerül, az nem valószínű, hogy megijed, maximum meglepődik, de a vezetőnek megvan a kezében az eszköztár, amit itt átadtunk neki, hogy azonnal mit csináljon a kutyával, hogy azon túltegye"

- teszi hozzá Demeter István Zsolt, aki arról is beszélt, hogy van különbség rendőrkutya és rendőrkutya között.

Egy járőrkutyának a mozgástere az kint az utca, aluljáró. Míg a közrendvédelmi speciális kutyának azt is ki kell bírnia, ha egy helikopterből gazdájával együtt kiengedik."

A kutyák legfontosabb tulajdonsága a megbízhatóság.

Ugyanúgy, mint az embereknél, náluk is vannak idegrendszeri sajátosságok. Egy teljesen tökéletes idegrendszerű, megbízható kutyának kell lennie a tanfolyam végére. Míg itt a többi vonalon kisebb hibái vannak a kutyának, akkor foglalkozunk vele, képzéssel lehet segíteni. A kutyával megismertetjük, hogy ez a tűzcsap nem harap, nyugodtan a közelébe mehet. De akár egy műanyag spiráldarab is tud mumus lenni a kutyának, mert egyszerűen nem találkozott még ilyennel."

Egy olyan kutya, amelyik mondjuk egy rendőr mellett, vagy akár a tömegben megy, minden körülmények között nyugodt kell, hogy maradjon.

Ami a legfontosabb, hogy egy jó kontaktus minél előbb épüljön ki a kutya és a vezetője között. Hiszen onnantól kezdve akár 8-9 éven keresztül együtt fognak dolgozni. Amelyik kutya nem figyel oda a vezetőjére, azzal nagyon nehéz együtt dolgozni."

A kutya és a gazdája között pedig teljes kell, hogy legyen az összhang.

Házkutatás során kábítószert kerestek. Átkutatták a helyet, de nem találtak semmit. Viszont mivel feltételezhető volt, hogy ott narkotikumokat találhatnak, átnézték a hozzátartozó épületeket is, az egyikben hatalmas nagy polcok voltak. A kutya ott egyértelműen olyan szintű viselkedésváltozást mutatott a vezetőnek, hogy gyanús volt, hogy itt valahol lennie kell valaminek. Lényeges dolog, hogy nem mindig ugyanaz történik egy kutyánál, ha kimész vele. Nem az volt, hogy odament, megtalálta, szépen leült elé. Ahogy szoktam mondani, egy jó vezető tudja, hogy a kutyája bal fülén a harmadik szőrszál miért áll jobbra. Azért áll most jobbra, gazdi, mert itt most valami nincs rendjén! "

Mivel a kutya máshogyan viselkedett, a rendőrök átnézték a helyet. Akkor tűnt fel, hogy a polcokon görgő van, és azok arrébb lehet húzni, így találták meg azt a betonfedlapot, ami alatt egy pince volt. A pincében egy marihuána ültetvényt találtak.

A kutyavezető elmondása szerint, ha a kutya nincs ott, akkor végignézik a helyet, de mennek tovább, így ez a leleplezés a kutyának volt köszönhető."

Az utcán is jelezhetnek a kutyák. A képzés alatt hozzászoktatják őket, hogy bármilyen körülmények között kiszagolják a drogokat, vagy akár egy bombát. Ezt spontán keresésnek hívják a rendőrök.

Ami szag beléjük rögzül, azt nem felejtik el könnyen. De ahhoz,hogy biztosak legyünk abban, hogy bármilyen körülmények között megtalálják, azért az folyamatos gyakorlást igényel. Egy kutya, aki a teljesítmény bírálatnál kiváló szinten végez, elhagyja az intézményt, és onnantól kezdve egy éven keresztül semmit nem csinálnak vele, egy év múlva a megfelelő szintet meg fogja csinálni."

A kutyák képzése attól a pillanattól kezdődik, ahogy bekerülnek a központba és egészen addig tart, míg ugyaninnen nyugdíjba mennek. Merthogy a rendőrkutyákat ugyanúgy nyugdíjazzák, mint az embereket. A legtöbb esetben ez 8-9 éves korukban következik be.

Nemcsak kutyákat alkalmaznak robbanószerek keresésére. Afrikában létezik egy óriáspatkány-fajta, ami képes kiszagolni a TNT-t, ezért taposóaknák keresésére képezik ki őket. Ha az idomított gambiai óriáspatkány megérzi a robbanóanyag szagát, kaparni kezd, így jelezve, hogy megtalálta. A testsúlya olyan csekély, hogy nem aktiválják a robbanószerkezetet.