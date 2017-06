Botrány az Együttben: Szelényi Zsuzsa távozik

Váratlanul bejelentette lemondását az Együttben betöltött minden tisztségéről Szelényi Zsuzsanna, egyúttal azt is közölte, hogy kilép a pártból. Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy országgyűlési mandátumát megtartja. A döntését azzal indokolta, hogy idegen tőle a Juhász Péter által vitt botránypolitizálás, és hogy kényszeríteni akarták a plakáttörvény ügyében.

A politikus azzal indokolta döntését, hogy idegen tőle és nem is tartja hatékonynak a Juhász Péter elnök által vitt botránypolitizálást, ezek az akciók nem szolgálják az ország érdekét.

Szelényi azt mondta, hosszú ideig magában tudta tartani a kétségeit, bár soha nem lelkesedett ezért az irányért, de az elmúlt hét eseményei megérlelték benne az elhatározást.

A politikus azt állította, hogy az Együtt vezetése megpróbált nyomást gyakorolni rá, hogy bizonyos feltételek mellett szavazza meg a plakáttörvényt. "Ez érthetetlen és vállalhatatlan" - összegzett Szelényi.

Az Együtt közleménye tagadja, hogy a törvény megszavazására kérték volna Szelényit és ez nem is életszerű. Úgy tudjuk, inkább arról van szó, hogy egy átlagos értelmiségi számára, mióta Juhász az elnök, vállalhatatlan a párt. Nem csak a sípos-fütyülős botrányokról van szó, hanem arról is, hogy Juhászról kiderült - sőt, maga ismerte be - hogy a bűnöző Portiknak dolgozott.

Sokan kinevetik persze Juhászt, de vannak, akiknek egyszerűen vállalhatatlan.