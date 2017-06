Ehetetlen ételek, penészes kenyér az egyik budapesti kórházban

32 kilót fogyott az egyik fővárosi kórházban egy budapesti nő két és fél hónap alatt. Szerinte az ételek ehetetlenek voltak, nem egyszer kaptak száraz és penészes kenyeret vacsorára – hangzott el a Tényekben. A nő azt is mondta, hogy nem azzal a betegséggel kezelték, amellyel kórházba került.

Kassay Melinda két és fél hónapig feküdt az egyik budapesti kórház krónikus belgyógyászati osztályán, ezalatt rengeteg ételt fotózott le. Szerinte többségük ehetetlen volt, ezért fogyott 32 kilót.

110 kilósan mentem be és 78 kilósan jöttem ki”

- mondta

Állítása szerint íztelen, sótlan ételeket adtak, de volt, hogy romlottat is.

Azt is mondta a Tényeknek, hogy eredetileg neuropátiás problémákkal került be a kórházba, mégsem ezzel kezelték. Először trombózist, aztán depressziót állapítottak meg nála, végül többféle más betegséget, amelyek nem is léteznek a nő szerint.

Most alig tud járni – állítása szerint a kezelések miatt -, nem tudja mozgatni az egyik lábfejét. Így nem tud visszamenni dolgozni.

A Tények kereste a kórházat is, de nem válaszoltak. Annyit viszont megtudtak, hogy minden egészségügyi intézmény más-más szolgáltatótól rendeli az ételeket, és nagyon szűk keretből gazdálkodhatnak.