Megint heves zivatarok várhatók, jégeső is lehet

Vasárnap délutántól további heves zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, amely ismét több járásra adott ki első- és másodfokú riasztást a következő órákra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztet, hogy a délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől egy nagyobb méretű zivatarrendszer várható, amely estére, késő estére fokozatosan kelet felé húzódik. Főleg a Dunántúl déli és keleti felében, illetve a középső országrészben valószínű, hogy heves zivatarok alakulnak ki. Ezek környezetében akár 90-100 kilométer/óra feletti széllökés is lehet, és az is valószínű, hogy néhány helyen akár két centisnél is nagyobb jég esik. Néhol rövid idő alatt akár 60 milliméternél is több csapadék hullhat. A zivatarrendszer várhatóan az éjféli óráktól keleten gyengül majd.

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országban figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében elsőfokú, az ország többi területén másodfokú a figyelmeztetés.

Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében a hőség miatt is elsőfokú a figyelmeztetés. A meteorológiai szolgálat azt írta: a középhőmérséklet vasárnap és hétfőn főként az ország délkeleti felén érheti el a 25 fokot.

Ma a legmagasabb hőmérséklet többnyire 27-33 fok között valószínű, de délkeleten 34, 35 fok is lehet. Késő estére általában 18-25 fok közé hűl a levegő. Hétfőn a leghidegebb órákban 16-21 fok lehet. A nappali maximumok 27-33 fok között alakulnak.