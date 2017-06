Ha Botka László érdemben nem tud változtatni az MSZP támogatottságán, akkor könnyen lehet, hogy októberben már nem ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. A baloldali média is elégedetlen Botkával, elég a Vasárnapi Hírek hétvégi cikkére utalni. A szocialisták egyre jobban visszasírják a régi öregeket, mivel a párt támogatottsága akkor a többszöröse volt a maiénál. Lendvai Ildikó, Baja Ferenc és Kovács László nevét is egyre többen emlegetik a baloldalon.

Az MSZP-hez szorosan kötődő baloldali média is kudarcként értékeli Botka László eddigi tevékenységét (nehéz is lenne másképpen), ráadásul a Vasárnapi Hírek szerint mély törésvonal húzódik Botka és az MSZP-frakció vezetése között. A képviselőcsoport által kidolgozott, a pártfinanszírozási törvényt módosító javaslat visszavonása után pedig nem egyértelmű, mi Botka terve. Többen attól tartanak, hogy Botka nem lesz képes végigvinni a kampányt azt követően, hogy a negatív sajtóvisszhangok miatt elsüllyesztett egy hasznos javaslatot.

Nem tudta megszólítani a bizonytalanokat

Az MSZP-közeli lap forrásai szerint felmerült a kérdés, hogy a frakció vezetése kiálljon-e az igazáért, de végül úgy döntöttek, nem tehetik, mert a Botkával való konfrontáció az MSZP-t gyengítette volna. A közvélemény-kutatások közben azt mutatják, hogy

a párt ugyanott áll, mint ahol Tóbiás József átadta a pártelnökséget tavaly nyáron, tehát Botka László stratégiájának nem sikerült megszólítania a bizonytalanokat.

Emiatt „egyre többen gondolják úgy, ha szeptemberig-októberig nem változik a helyzet, akkor Botka a vezérkarral egyeztetett stratégia szerint lesz kénytelen repülni” – írta meg a Vasárnapi Hírek.

A Simicska-féle Magyar Nemzet is beszámolt Botka konfliktusairól, a lap szocialista forrásaira hivatkozva azt írta, hogy sokakban visszatetszést keltettek a Botka László által hozott és egyből magas posztra emelt új emberek, mint például a volt SZDSZ-es Ruff Bálint, aki Botka főtanácsadója lett. Nem kedvelik továbbá a miniszterelnök-jelölt másik tanácsadóját, Dancs Ákost és a kommunikációs igazgatót, Kerényi Györgyöt, aki a többek szerint elhibázott kommunikáció mellett kritizálta például Hiller Istvánt is. Kerényinek mostanra annyira megromlott a viszonya az MSZP-frakcióval, hogy meg is szakították vele az együttműködést. Ahogy többször írtunk róla, a Gyurcsány-kormány vezető médiairányítója, Kerényi György szakmailag mondott csődöt az MSZP-ben (is), és legfeljebb az vigasztalhatja, hogy Soros György 444 nevű blogja isteníti. Igaz, ez feltehetően nem lesz elég állása megtartásához.

Visszasírják a nagy öregeket

Botka László egyébként még tavaly decemberben úgy fogalmazott, hogy csak abban az esetben vállalná a miniszterelnök-jelöltséget, ha közös ellenzéki lista jönne létre, az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerzési képesség számítson, és létrejön egy új baloldali politika is. Ezekből a feltételekből semmi sem teljesült, pedig az MSZP terve akkor az volt, hogy május elsejére az előbb felsorolt kérdésekben megállapodás jön létre. Úgy tűnik a pártban most kezdett elfogyni a türelem Botka iránt.

Mindezt alátámasztja, hogy a sikertelen politika miatt egyre többen úgy látják, hogy az MSZP sikeresebb lenne még a régebbi vezetéssel is. Ennek tudható be, hogy Kovács László volt elnök annak ellenére nem kapott büntetést a párttól, hogy nyilatkozott egy kormánypárti médiának, amivel szemben a szocialisták bojkottot hirdettek. Szintén előtérbe kerülhet Mesterházy Attila is, akinek az elnöksége idején közel kétszer nagyobb támogatottsággal bírtak a szocialisták, mint napjainkban.

Háború Tóbiás körül

Botkát azért is hibáztatják, mivel Czeglédy Csaba, a párt szombathelyi vezetőjének a letartóztatását követően mást mondott, mint a szocialisták többi vezetője. Molnár Gyula ármánynak minősítette az „MSZP és a DK ügyvédjeként” emlegetett jogász előzetes letartóztatását, Botka László viszont fel akarta függeszteni az ügyvéd szerződését a párttal. Ezzel párhuzamosan pedig Tóbiás József, az új kampányigazgató emberei körül tört ki háború. Botka egy nap alatt kidobatott három embert Tóbiás mellől, de igazából megindokolni nem tudta, hogy mi baja volt például Baja Ferenccel. Baja Ferenc egyébként meglepően népszerű az MSZP vidéki táborában, kifejezetten kedvelik. Botka botrányaiból viszont egyre több baloldali szimpatizánsnak elege van - elég gondolni a Botka-család luxusterepjárójára, a luxusüdülésekre télen-nyáron, vagy Botka luxusórájára, amiről gúnynevét kapta: Rolex Laci. És ami a legjellemzőbb: nem Botkával ellentétes politikai oldalon állók hívják így. Hanem szocialisták nevezték el és gúnyolják Rolex Lacinak.

A szocialista párton belül többen azt szeretnék, ha Hiller István kerülne előtérbe. Hiller egyébként éppen 2016 nyarán verte meg óriási fölénnyel Botka Lászlót az országos választmányi elnöki tisztségért való küzdelemben. Vagyis, az az abszurd helyzet állt elő az MSZP-ben, hogy egy belső, bizalmi szavazást kínosan elbukó politikus (Botka) miniszterelnök-jelölt lehet. A baloldalon egyre többen gondolják úgy: nem sokáig.