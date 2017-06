Súlyos pénzügyi visszaélések lehettek Gyárfás Tamás úszóelnöksége idején

Nagyobb bajba is kerülhet Gyárfás Tamás, a sokáig örökös úszóelnöknek tűnő sportvezető és egykori tévés, mint pusztán úszószövetségi trónjának az elvesztése. Mint ahogy arról az Origo is sokszor írt, Gyárfás konfliktusba került a világ egyik legsikeresebb sportolójával, Hosszú Katinkával. A sokszoros világbajnok és olimpiai bajnok úszónőnek nem tetszett, ahogy Gyárfás a szövetség szakmai és pénzügyeit intézi. És nemcsak neki nem. Gyárfás mellett egyetlen komolyabb, aktív sportoló sem állt ki, helyzete tarthatatlanná vált az úszószövetségben, így a székét az utolsó pillanatig két kézzel fogó Gyárfás végül lemondott az elnökségről. Igaz, azóta a nemzetközi úszószövetség egyik vezetőjeként enyhén szólva nem segíti a legjobb magyar úszónőt, de ez egy másik fejezet.

Az új úszóelnök Bienerth Gusztáv lett. Egyik első intézkedése az volt, hogy teljes pénzügyi és gazdasági átvilágítást csinált a Magyar Úszó Szövetségben. Természetesen hosszú évek óta lehetett furcsa dolgokat hallani, hogy mi megy a MUSZ-on belül. Például a sajátos barterezések, a pénzügyileg zavaros, úgymond mutyizások. Vagyis, elég logikus döntés volt megnézni, mi történt a múltban, mi történt Gyárfás alatt.

Bienerth Gusztáv az egyik legnagyobb könyvvizsgáló céget, a Deloitte-ot bízta meg a vizsgálattal. A Deloitte a Big Four egyike, a világ egyik legtekintélyesebb cégéről van szó.

Május 21-én rendezte a Magyar Úszó Szövetség legutóbbi közgyűlését. (A Gyárfás-korszakra jellemző, hogy Bienerth idején tartottak először titkos szavazást. Gyárfás, a bukott úszóelnök gondosan vigyázott rá, hogy mindig nyílt szavazás legyen. Lássa ő, vagy ha éppen színpadiasan kivonult a teremből, akkor az egyik embere lássa, hogy ki kire szavaz. Így persze könnyű volt ennyi ideig hatalmon maradni, de ez is egy másik kérdés.) A közgyűlésen Bienerth beszélt már a Deloitte jelentéséről, de úgy tudjuk, akkor még nem volt kész az anyag, és ezért nem is adott még tájékoztatást a részletekről.

Három héttel később, június 14-én viszont elnökségi ülés volt a szövetségben. Sokan vettek részt az ülésen, így nem véletlen, hogy kiszivárgott, legalábbis az Origo megtudta: súlyos visszaélések történtek a Gyárfás-korszakban. Olyan ügyek, amelyeknek minden bizonnyal büntetőjogi következményei lesznek. Ezen az elnökségi ülésen ugyanis az elnök tájékoztatta a részvevőket a Deloitte-jelentésről. Amelyek olyan elképesztő részletekkel szolgáltak, amiket az elnökség tagjai megdöbbenve fogadtak.

Ahogy mi is írtuk, ismerve Gyárfás Tamást és a múltját, például a nem különösebben dicsőséges Nap TV-s korszakát, senki nem gondolta, hogy a világ legátláthatóbban és legtisztességesebben vezetett szövetségéről van szó, de azt senki nem gondolta volna, hogy olyan ügyek is történtek, amelyek konkrétan büntetőjogi felelősséget is felvetnek. Barterezések, ügyeskedések - ilyesmikről lehetett hallani. De a jelentés szerint sokkal komolyabb ügyekről van szó.

Úgy tudjuk, hogy az úszószövetség feljelentést fog tenni - hűtlen kezelés és pénzügyi rendellenességek gyanúja miatt -, a vizsgálatot pedig az ügyészség fogja lefolytatni.

Az üggyel kapcsolatban kerestük Gyárfás Tamást is. Az úszószövetség volt elnöke azt mondta, hogy ő nem tud semmilyen visszaélésről, szerinte a vezetése idején pénzügyileg minden rendben volt.

Felhívtuk a Magyar Úszó Szövetség sajtóosztályát is, de mivel folyamatban levő ügyről van szó, nem kívántak reagálni.