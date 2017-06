Pénz nélkül maradhatnak a diákok, akiket Czeglédy Csaba átvert

Egyelőre úgy tűnik, nem tudják később sem kifizetni az előzetesben ülő Czeglédy Csabához köthető cégek annak a több ezer diáknak a bérét, akik azért nem kaptak májusi és júniusi fizetést, mivel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal zárolta az érintett cégek számláit. Az ok, hogy olyan nagy a tartozása a Czeglédy érdekkörébe tartozó cégeknek, hogy a NAV a munkaadók befizetéseit is a tartozások csökkentésére használja. Az MSZP és a DK ügyvédje még június közepén került előzetesbe, mivel a gyanú szerint társaival több mint 3 milliárd forint adót csalt el egy diákmunkásokat foglalkoztató cég működése során.

Semmilyen fedezete nincs az előzetes letartóztatásba került Czeglédy Csabához köthető diákszövetkezetek munkatársainak kifizetésére – értesült az Origo. Ennek az oka, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal minden összeget lefoglal, mivel az MSZP és a DK ügyvédje cégeinek az eladósodottsága olyan nagy, hogy a NAV így próbálja beszedni az elmaradt összegeket.

Mindez abból a birtokunkba került levélből derült ki, amit az egyik cég kapott a NAV-tól. A levélben az szerepel, hogy az érintett cég hétfőn kapott egy NAV-os követelésfoglalást a Humán Operátorra vonatkozóan és ebben az szerepel, hogy ami tartozásuk van, azt csak és kizárólag a NAV által megadott letéti számlára utalhatják. Ez ugye azt jelenti, hogy nekünk mindent ki kell fizetni, nem tudjuk beszámítani a diákok részére kifizetett összeget – olvasható a levélben. Az érintett cég azt is írta, hogy a NAV követelésfoglalása alapján a továbbiakban nincs lehetőség a diákok megbízási díját a Human Operator Zrt. követelésébe beszámítani.

3 milliárdos csalás lehet a háttérben

Czeglédy Csaba MSZP-s politikus és ügyvéd a hónap közepén került előzetes letartóztatásba, mert a gyanú szerint társaival több mint 3 milliárd forint adót csalt el egy diákmunkásokat foglalkoztató cég működése során. Miután őrizetbe vették, a hozzá köthető diákmunkaszövetkezet egyik pillanatról a másikra bezárt, így, mint arról az Origo beszámolt, közel tízezer ezer diák maradt fizetés nélkül. Czeglédy Csabának nem ez az első ügye. A szocialista önkormányzati képviselőt 2002-ben adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt ítélte el a bíróság, szintén egy iskolaszövetkezeti ügyben.

Mindezek ellenére Czeglédy Csaba jelenleg is az MSZP egyik fontos politikusa. Kisebb kihagyással ugyan, de csaknem 20 éve a szombathelyi közgyűlés képviselője és az MSZP szombathelyi elnöke. 2018-ban pedig a jelenlegi tervek szerint ő vezetné az MSZP kampányát Vas megyében. Sőt, ügyvédként Czeglédy Csaba védi az MSZP vezetőit is. Korábban ő intézte a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének, Botka Lászlónak a peres ügyeit, de Gyurcsány Ferenc jogászaként is többször eljárt már.

A történtek ellenére több vezető szocialista politikus is kiállt az ügyvéd mellett. Molnár Gyula pártelnök mellett például Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta: "Czeglédy Csaba, veled vagyunk", Botka László pedig úgy fogalmazott: "amennyiben ez is egy, a korábbi évek politikailag megrendelt rendőrségi akciói közül, akkor azoknak kell felelniük, akik részt vettek benne".

Ledarált papírok, kifizetetlen diákok

Az Echo TV Informátor című műsorának stábja még múlt szerdán járt Czeglédy cége, a Human Operator Zrt. szombathelyi székházánál, ahol egy kukában meghökkentő iratokra bukkantak. Amint megtalálták a hivatalos iratokat, azonnal bejelentést tettek a rendőrségen. Két járőr ki is jött, akik a ledarált iratokat nem engedték elvinni. Amikor elmentek a rendőrök, a Human Operator Zrt. székházából kijött két ember, és vissza akarták vinni az épületbe a kedd éjszaka ledarált papírokat.

A Human Operator tavaly januárban azért került a fókuszba, mert több mint 6000 gyorséttermi dolgozónak nem fizették ki a jogos bérüket egy elszámolási vita miatt.

Nem végeztek érdemi tevékenységet

A Csongrád Megyei Főügyészség szerint a bűnszervezet működésében alsó szinten levő, strómanok által vezetett Csongrád, Fejér és Vas megyében bejegyzett iskolaszövetkezetek, a gyanú szerint érdemi tevékenységet nem folytattak, létrehozásuk azt a célt szolgálta, hogy a diákmunkával kapcsolatos közterhek megfizetése alól a tevékenységet ténylegesen szervező gyanúsított (Czeglédy Csaba) által vezetett szombathelyi székhelyű cég mentesüljön.

Ennek érdekében a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek a tevékenységükkel kapcsolatos közterheket nem vallották be, vagy ha történt is bevallás, azt nem követte az adó megfizetése. 2013 és 2016 januárja között mintegy 1,7 milliárd áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.