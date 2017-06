Két rendőr vitte kórházba a kisfiút, aki rosszul lett

Pont járőröztek a rendőrök, amikor Dombóváron észrevették, hogy a tűző napon egy fiatal fiú ül az egyik padon, és a fejét fogja. Megkérdezték tőle, hogy jól van-e. Azt válaszolta, hogy igen, de amikor azt javasolták neki, hogy inkább az árnyékban üljön, észrevették, hogy a járása bizonytalan.

Végül a rendőrök kísérték árnyékba, megitatták, hívták a szüleit, és kórházba vitték.

Hogy nehogy tragédia történjen, végigjárták a városban a nagyobb bevásárlóközpontokat és azt kérték az emberektől, hogy felhívásukat tegyék jól látható helyekre.

Ebben arra hívták fel a figyelmet, hogy még az árnyékban hagyott autóban is 42 fok lehet, már 10 perc alatt is, ha pedig kint 28-38 fok van, akkor az autó 55-78 fokosra is fel tud melegedni.

A túlforrósodott autóban hagyott gyerek percek alatt hőgutát kaphat.