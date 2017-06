Völner Pál: Magyarország nem nyitja meg kapuit a migránsok előtt

Völner Pál azt mondta, az Európai Bíróságra óriási nyomás nehezedik a kvótaperben, a befolyásolás szándékával fellépő szereplők azt szeretnék elérni, hogy a testület ne a magyar és szlovák érveket fogadja el.

A Magyar Idők cikke felidézi, hogy lassan a végére ér az a per, amelyet Szlovákiával együtt Magyarország kezdeményezett az EU bíróságán a kötelező betelepítés ellen.

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a lapnak adott interjújában azt mondta: „Ha a bíróság kizárólag a jogi érvek alapján dönt, úgy a beadványunk helyzete igen kedvező. Az uniós bírákra ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik, a befolyásolás szándékát az utóbbi időben többször is érzékelni lehetett.

Mondanom sem kell, ezek a kísérletek nem a magyar érveket, a visegrádi négyek álláspontját támogatták.

Akárhogyan is alakul az eljárás, nem nyithatjuk meg kapuinkat az illegális migránsok előtt.”

Völner Pál azt is mondta, szélesítené Magyarország mozgásterét, ha annak idején az Országgyűlés megszavazza azt az alaptörvény-módosítást, amely kizárta volna bármilyen személyek kötelező betelepítését. Az előterjesztés akkor a Jobbikon bukott el.

Ha az Európai Bíróság előtt nem járna sikerrel a beadványunk, úgy a kérdéssel újra foglalkoznunk kell”

– mondta.

A magyar kormányt az utóbbi hetekben - a civilekkel kapcsolatos törvény, a CEU-ügy, valamint a migráció miatt - ért bírálatok kapcsán Völner Pál azt mondta, hogy látszólag önálló szereplők véleményéről van szó, a helyzet azonban nem ez.

Szerinte valójában alaposan megkonstruált, összehangolt akció zajlik már régóta a kormány politikája ellen,

így szerinte messze nem a véletlen műve, hogy ki és mikor fejti ki kritikus álláspontját. Azt is mondta, a három téma összekapcsolódik egymással:

A civil szféra új szabályai, a felsőoktatási törvény módosítása és a migránsok kötelező betelepítése elleni magyar fellépés egyaránt azt a célt szolgálja, hogy Magyarországon a magyar érdekek érvényesülhessenek, a legfontosabb kérdésekben idehaza mondhassuk ki a végső szót.”

Völner Pál beszélt arról is, hogy miért lehet fontos bármely milliárdosnak, akár Soros Györgynek is, hogy Európát „ázsiai és afrikai menekültek árasszák el”, jórészt ellenőrizetlenül. Szerinte kiszámítható gazdasági viszonyok között csak kiszámítható hasznot remélhetnek a befektetők, az pedig nem kiugró.

Forrongó, polgárháborút idéző időszakban viszont hatalmas pénzeket lehet keresni rövid idő leforgása alatt.

Mint mondta, bizonytalan viszonyok közepette könnyen elszabadulhatnak az árfolyamok, nagyot veszíthetnek értékükből a különböző fizetőeszközök:

A korábbi évtizedek történései alapján pedig majdhogynem ténynek nevezhető, hogy Soros György nagy ismerője az árfolyamoknak

– mondta az államtitkár, aki szerint Európa ma már nem a béke és a biztonság térsége.

Völner Pál azt is mondta, tartani lehet attól, hogy végleg háttérbe szorulnak azok a normák, amelyek mentén az európai társadalmak az elmúlt évtizedekben működtek. A migrációs hullám erősen kikezdte ezeket a szabályokat, így voltaképpen az európai kultúra alapját is. „A magyar kormány ezért határolódik el attól, hogy olyan személyeket fogadjon be, akik korábban ellenőrzés nélkül, illegális úton érkeztek a kontinensre” - mondta.