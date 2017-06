A mai lehet az év legmelegebb napja

Továbbra is másodfokú riasztás van érvényben a hatalmas hőség miatt. Az előrejelzések szerint 37 fok is lehet ma délután, de bizonyos helyeken, főleg a nagyvárosokban, a gyakorlatban ennél akár 15 fokkal is melegebb lehet. A mentősöket is többször hívják, az átlagosnál 15 százalékkal kapnak több riasztás, rengeteg ember lesz rosszul a kánikulában.

Az időjáráshoz alkalmazkodva kezdtük a mai anyagunk elkészítését: jegeskávét vettünk. A pincér azt mondta, nagyon nehéz ebben időben dolgozni. A kávézó előtti teraszon akár 40 fok is lehet. Ezt már csak azért is könnyű megerősíteni, mert a kávénkban lévő jégkockák pillanatok alatt elolvadtak.

Ott jó, ahol nincs hőség

Ilyenkor persze, aki teheti, keresi, hogyan hűsítheti le magát legalább egy kicsit. A mindig zsúfolt Kossuth téren például a legnépszerűbb hely a párakapu. Itt alulról jön a víz. Minden félórában egyszer kapcsolják be, 3-4 percre. Ilyenkor – kortól, nemtől függetlenül – aki teheti, átsétál rajta.

Innen nem messze a Szabadság téri szökőkútat is ellepik az emberek. Főleg a gyerekek. A szüleik hagyják őket. Sőt, néha ők is bementek a vízbe.

Egy nagymama azt mondja, ezzel és rengeteg ivással védekeznek a hőség ellen. Ők egy panelben laknak. A legmelegebb időszakban ide és a közeli Olimpiai Parkba járnak. Ott szerintük valamivel hűvösebb van.

Egy másik nagymama a kezében egy nagy üveggel mesél. Először is azt, hogy a táskájában további kisebb üvegek vannak, mind tele hideg vízzel.És gyümölcsöt is visz magával az unokájának.

Most egy unokájára vigyáz, aki szintén a szökőkútban ugrál. A kilencéves kisfiú azt mondja, ő nem is érzi, hogy nagyon meleg van. Most jött haza Las Vegasból. Ott még melegebb volt, 48 fok.

Aztán ismét a nagymama mesél. Azt, hogy folyamatosan a hallgatja a híreket, azt, hogy a szakemberek mit tanácsolnak. Ezek többségét megfogadja.Bár magas a vérnyomása, de mivel szedi a gyógyszereit, eddig nem lett rosszul.

Ő a szerencsések közé tartozik, a mentősök ugyanis megkeresésünkre elmondták, hogy az elmúlt 24 órában Budapesten 889, az egész országban 3172 hívták őket. Ez tizenöt százalékkal több, mint egy átlagos napon.

A kánikula miatt nem csak az idős, szívbeteg emberek, hanem a fiatal egészséges emberek is rosszul lehetnek, ha nem isznak eleget, vagy nem védekeznek a napsugárzás ellen, esetleg túlterhelik magukat.

Egy fiatal lány is azt meséli, hogy ebben a napsütésben ki sem mozdul anélkül, hogy bekenné magát naptejjel. Jól teszi. Főleg tizenegy és három óra között nagyon magas az UV sugárzás.



Azt is mondja, minden reggel meghallgatja az időjárás jelentést, és eszerint választ ruhát. Ma például rövidnadrágot és pólót vett. Ahogy fogalmaz, így is nagyon melege van, de ha ennél hosszabb ruhát venne, az szinte elviselhetetlen volna.

Este jöhet egy kis eső

A másodfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.

Tegnap például – ahogy azt az Origo megírta – egy fiatal fiú lett rosszul a tűző napon. A rendőrök ezért hívták a szüleit, aztán kórházba vitték.

A mentősök arra is figyelmeztetnek, hogy a gyerekekre különösen oda kell figyelni, védeni őket a nagy melegtől, fontos, hogy ők is sokat igyanak. A szakemberek szerint ilyenkor akár öt liter folyadékot is meg kell inni egy nap alatt. A legjobb vizet, vagy legalábbis olyat inni, amelyben nincs cukor.

Jó hír azonban, hogy a sok napsütést után este több helyen is kialakulhat kisebb zápor, zivatar, ettől pedig némileg lehűlhet a hőmérséklet.