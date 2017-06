Teljes szélességében lezárták a 3-as főút egy szakaszát Hatvan közelében egy baleset miatt. Egy teherautó rakománya borult az úttestre.

A katasztrófavédelm közlemény szerint a teherautó egy kamionnal ütközött, ezután borult ki a rakománya. A teherautó és a kamion műszaki mentése most is tart, ahogy a kiborult rakomány eltakarítása is.