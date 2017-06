Dunai-tragédia: megelőzhető lett volna a két gyerek halála?

Ahogy nemrég megírtuk, megtalálták annak a 14 éves kislánynak a holttestét, aki hétfőn merült el testvérével a Dunában. Az Inforádió úgy tudja, 10 éves öccse - aki az elmerült kislány után ugrott a vízbe - kedd este halt meg. A rendőrség a gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz, egy embert gyanúsítottként hallgatott ki. Az általunk megkérdezett pszichológus azt mondja, nagyon fontos, hogy a gyerekekkel beszélgessünk. És az, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy mire kell odafigyelniük.

A Dunába esett 14 éves lányt két napig keresték,

végül ma kora délután találták meg a holttestét.

A Dunának azon a szakaszán, ahol a baleset történt, be sem lehetett volna menni a vízbe.

A két gyerek a nagytétényi kutyaúsztatónál játszott. Először a kislány ment be a vízbe, hogy lehűtse magát a meleg miatt, később őt próbálta megmenteni a kisfiú, de őt is elragadta sodrás. Egyik gyerek sem tudott úszni, ráadásul ez pont a Dunának egy olyan szakasza, ami nagyon kiszámíthatatlan, sok az örvény és nagyon erős a sodrás.

Mint megtudtuk,

Budapest egész területén tilos úszni a Dunában, így Nagytéténynél is az.

A helyiek azt mondták, hogy hiába veszélyes a víz, még a jól úszóknak is, és hiába tilos belemenni a vízbe, rendszeresen járnak ide fürdőzni. Amikor ott jártunk, akkor is egy férfi épp a parthoz közel lubickolt a vízben, majd megjegyezte, hogy már többször át is úszta.

A két gyerek információink szerint egyedül játszott a parton, nem volt ott senki, aki elmondhatta volna nekik, hogy veszélyes a víz és ne menjenek bele, főleg ha nem tudnak úszni.

Egy általunk megkérdezett gyermekpszichológus szerint, amikor egyedül maradnak a kamaszok az a legfontosabb, hogy kommunikáljunk gyerekünkkel a veszélyről.

Az 5-7 évesek még tiszteletből, tekintélyből elfogadják, amit a szülők mondanak nekik, de a kis kamaszkorban, vagy is 9-10 éves koruktól már nem használ a tiltás." Ilyen korban már bennük van a csoportnak való megfelelés, sűrűn egymást viszik a rosszba. Saját magukat helyezik előnybe a szülői tiltással szemben – mondja Kalamár Hajnalka.

A szakember szerint a gyerekeknek meg kell magyarázni, hogy miért és mire kell figyelni. Jelen esetben azt, hogy miért nem lett volna szabad a vízbe bemenni.