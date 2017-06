Több tízmilliós túlszámlázások Gyárfás Tamás idején

Több tízmillió forintos túlárazással épített faházat és kertet annak idejen a Gyárfás Tamás vezette úszószövetség a saját telkén - derült ki abból a független könyvvizsgálói jelentésből, amit Bienerth Gusztáv, a MÚSZ új elnöke rendelt meg. Mint arról korábban beszámoltunk, az Origo értesülései szerint Gyárfás idején történtek miatt feljelentést tesz az úszószövetség.

8 millió forintért vett faházat az úszöszóvetség még Gyárfás Tamás elnöksége idején - derült ki abból a könyvizsgálói jelentésből, ami az előző elnökség pénzügyi gazdálkodását vizsgálja. Csakhogy egy ehhez hasonló faház ára maximum 2-3 millió forint között van az Origo által felkutatott forgalmazók listaárai alapján. Ugyanakkor néhány cég kevesebb pénzért még ennél is kényelmesebb, lakható házat kínál. Az úszószövetség esetében tehát három, négyszeres túlárazásról van szó. Ráadásul a faházat raktárnak használják.

A jelentésből az is kiderült, hogy a ház melletti kert füvesítéséért, ami tulajdonképpen a szövetség kertje, 57 millió forintot fizettek, miközben a könyvvizsgáló jelentése szerint annak értéke maximum 13,6 millió forint plusz áfa.

Az egyelőre rejtély, hogy a több tízmillió forintos különbözetnek mi lett a sorsa. Csak találgatni lehet, hogy a közpénzből is fentartott szövetség pénze kihez került.

Mint arról korábban beszámoltunk, nagyobb bajba is kerülhet Gyárfás Tamás, a sokáig örökös úszóelnöknek tűnő sportvezető és egykori tévés, mint pusztán úszószövetségi pozíciójának az elvesztése. Mint ahogy arról is írt az Origo sokszor, Gyárfás konfliktusba került a világ egyik legsikeresebb sportolójával, Hosszú Katinkával. Az is kiderült egy június 14-i elnökségi ülésen, hogy súlyos visszaélések történtek a Gyárfás-korszakban. Olyan ügyek, amelyeknek minden bizonnyal büntetőjogi következményei lesznek. Ezen az ülésen ugyanis az új elnök tájékoztatta a részvevőket a Deloitte-jelentésről. Amelyek olyan elképesztő részletekkel szolgáltak, amiket az elnökség tagjai megdöbbenve fogadtak.

Úgy tudjuk, hogy az úszószövetség feljelentést fog tenni - hűtlen kezelés és pénzügyi rendellenességek gyanúja miatt -, a vizsgálatot pedig az ügyészség fogja lefolytatni.