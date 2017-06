Matolcsy Ádám-interjú a Magyar Időkben

Interjút adott Matolcsy Ádám a Magyar Időknek annak kapcsán, hogy tegnap bejelentették: ő az új tulajdonosa az Origót is kiadó New Wave Media Group Zrt.-nek. Matolcsy Ádám azt mondta, hogy a más vállalkozásaiban megtermelt nyereséget forgatta be a felvásárlásba, és továbbra is konzervatív, polgári hangvételű Origót szeretne. Matolcsy György jegybankelnök fia nem tervez létszámleépítést a cégnél.

A különböző vállalkozásai által megtermelt jövedelemből vásárolta meg a Nem Wave Media Group Zrt.-t - erről is beszélt a Magyar Időknek adott interjújában Matolcsy Ádám, az Origót is kiadó cégcsoport új tulajdonosa. Matolcsy Ádám elmondta, hogy a felvásárlás nem csak a vételár kifizetéséből állt, hanem hitel átvállalásból is. Tizennyolc éves korom óta vállalkozom, másfél éve vásároltuk meg a Balaton Bútor Kft.-t, a száz éves üzem ma nagy exportsikerekkel működik.

Matolcsy Ádám azt mondta, hogy régóta érdekli a média világa, az összesen 13 különböző brandből álló New Wave csoportra viszont nem csak médiacégként, hanem technológiai vállalkozásként is tekint. Úgy értékelt, hogy ez utóbbi téren hatalmas potenciál van a társaságban. Az Origóról úgy nyilatkozott, hogy az a vállalat legdominánsabb hírsite-ja, a napi 1,2 millió egyedi látogató harmadát ez a portál generálja. Kijelentette, hogy

szeretné továbbépíteni azt a konzervatív-polgári hangvételt, amely az utóbbi időben megjelent és elkötelezett olvasótábort hozott magával.

Hozzátette, hogy egyértelműen lejáratási kísérletnek tartja az ellenzéki médiumok részéről, hogy az Origót propagandaportálnak próbálják meg beállítani. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy mivel az online médiapiac arról szól, hogy a szereplők minél több látogatót tudjanak felmutatni, azt sem tartja kizártnak, hogy a cégcsoporton belül baloldaliak megszólítására is létrehoznak egy brandet.

Matolcsy Ádám azt is jelezte, hogy nem tervez személycseréket, édesapjától Matolcsy György jegybankelnöktől pedig nem kért tanácsot a tranzakcióhoz.