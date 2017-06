Nem létező balatoni nyaralót hirdetett, több embert is rászedett

Nem létező nyaralót hirdetett egy balatoni szálláskereső csoportban egy nő. Az ajánlatra többen jelentkeztek, sőt előleget is fizettek a nőnek, aki egyszerre, egy időben több családnak is kiadta volna a nyaralót.

75 ezer forint. Ennyiért kínálta a balatonfenyvesi nyaralóját egy nő. Ez valamennyivel olcsóbb, mint a többi hasonló nyaraló, igaz nem jelentősen. Nyáron azonban a Balatonon nem egyszerű bármit is kibérelni a nagy kereslet miatt.

Éva az egyik közösségi oldalon talált rá a csaló hirdetésére. Illetve egészen pontosan a nő talált rá, ugyanis a csaló írt neki azután, hogy ő kiírta az egyik közösségi oldalra, hogy Fonyód környékén keres szállást július második felére két embernek.

Fontos tényező volt még, hogy kutyáját magával vihesse.

Képeket is kapott a nyaralóról, minden rendben ment. A csaló azt is mondta, hogy nagyon szimpatikus neki.

Aztán előleget kért, ami ilyen esetekben persze teljesen természetes. El is utalt 50.000 forintot, és abban egyeztek meg, hogy videóhívással még egyeztetnek.

Csakhogy a videóhívás többször is elmaradt. Volt, hogy azért, mert nem működött a wifi, volt, hogy azért, mert vihar volt. Évának ekkor már egyre gyanúsabbá vált a dolog. Végül keresni kezdett az interneten, és talált másokat is, akiket becsaptak.

Az is kiderült, hogy a nyaraló nem is létezik.

A képeket, amiket kapott, több házból ollózták össze. Az egyik nyaraló nappaliját, a másik hálószobáját küldte el neki. Mindez úgy derült ki, hogy egy másik becsapott nő is szólt annak férfinak, aki a közösségi oldalon a nyaralási hirdetéseket kezelte.

Ugyanez a nő szólt az egyik ismerősének, aki a közelben lakik, hogy menjen el, és nézze meg, hogy mi van azon a címen, ahol a hirdetés szerint a kiadó nyaraló áll.

Ekkor vált teljesen biztossá a csalás, ott ugyanis egy teljesen más ház állt, mint ami a hirdetésben szerepelt.

A két becsapott nő elkezdett levelezni egymással. Közben az is kiderült, hogy nem csak őket, másokat is becsaptak. Azóta is folyamatosan jelentkeznek az áldozatok, köztük kisgyerekes családok is.

A csaló azt állítja, hogy több embernek visszafizette már az előleget. Azt is mondja, hogy nem szándékosan csapta be az embereket. Éva közben visszakapta a pénzét, az azonban kérdéses, hogy talál-e még kiadó nyaralót ilyen rövid idő alatt.