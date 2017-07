Szijjártó: Zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton telefonon biztosította Izrael budapesti nagykövetét, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. Jószéf Amranibak azt is elmondta, hogy a kormány szerint Horthy Miklós kormányzó tevékenységéhez pozitív és kiemelkedően negatív időszakok is tartoznak.

A telefonhívásra azután került sor, hogy Orbán Viktor miniszterelnök június 21-én a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán többek között azt mondta, néhány kivételes államférfiúnak, köztük Horthy Miklósnak köszönhető, hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt "mégsem temetett maga alá minket a történelem".

A történelmi tényeket tiszteletben kell tartani. Márpedig a történelmi tények úgy szólnak, hogy Horthy Miklós tevékenységéhez pozitív és ugyanakkor kiemelkedően negatív időszakok is tartoznak

- mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter "kétségtelenül pozitív" momentumnak nevezte Horthy Miklós munkásságában azt, hogy érdemeket szerzett Magyarország talpra állításában az első világháború után. Ugyanakkor a kiemelkedően negatív és a történelmi bűn kategóriájába tartozik, hogy esküjével ellentétben nem védte meg a magyar nemzet részét képező magyar zsidóságot.

A történelmi bűn kategóriájába tartozik, hogy hivatali ideje alatt a magyar zsidóságot diszkrimináló jogszabályok születtek, és több százezer magyar zsidó vált a holokauszt áldozatává"

- fogalmazott a miniszter.

Szijjártó szerint ezek olyan történelmi bűnök, amelyeket relativizálni nem lehet. De - mint mondta - a történelmi tényeket egytől-egyig tiszteletben kell tartani, akkor is, ha pozitívak, akkor is, ha a bűn kategóriájába tartoznak, még akkor is, ha ugyanazon személyhez kötődnek.

Szijjártó ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.

Kormányunk azon európai kormányok közé tartozik, amelyek a legtöbbet tették az antiszemitizmussal szemben. Amíg Magyarországnak ez a kormánya van, addig a magyarországi zsidóság biztos lehet abban, hogy a kormány minden tekintetben megvédi"

- mondta, hozzátéve, hogy a kormány a jövőben is megvédi a hazai zsidóságot minden esetleges antiszemita szándékú támadástól, vagy bármely olyan kísérlettől, amely a magyarországi zsidóságot veszélyeztetné vagy diszkriminálná.