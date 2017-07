A Cannes Lions fesztiválon díjat nyert a WWF Magyarország

Büszke a Cannes Lions fesztiválon dizájn kategóriában elnyert bronz oroszlánjára a Természetvédelmi Világalap, a WWF magyarországi szervezete, amit a We are all connected című, természetvédelmi témájú reklámfilmjéért kapott.

Büszkék a bronz oroszlán díjra

Antal Alexa, a szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában elmondta, hogy a Ringeisen Dávid és Ruska László rendezte rövid animációs film, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a MOME és a White Rabbit reklámügynökség közös munkája által a nemzetközi kreatívfesztiválon nemrég elnyert díj azért is mérföldkő a számukra, mert ritkán fordul elő, hogy egy természetvédelmi témájú film üzenete tud ilyen kreatív csomagolásba kerülni és ilyen sok emberhez eljutni.

Vizsgafilmnek indult a díjnyertes alkotás

A szóvivő elmesélte, hogy a két rendező még a MOME hallgatóiként kereste meg őket, mert vizsgafilmjükkel hosszabb távú célt is szerettek volna szolgálni. Ezután együtt találták ki a koncepciót, amelyből megszületett a rövidfilm, és abból vágott a White Rabbit egy kétperces verziót, amelyet most, illetve egy hónapja a londoni D&AD fesztiválon is díjaztak. A kisfilmet tavaly a Vad kunság című dokumentumfilm előtt vetítették 41 moziban - tette hozzá.

A film egy íróasztalra helyezi a problémákat

Az animációs filmben az élővilágot és az arra leselkedő veszélyeket emberi környezetbe, egy íróasztalra helyezik: papírból hajtogatott állatok menekülnek tűzvész, olajszennyezés és az éghajlatváltozás vagy a környezetszennyezés más következményei elől. Antal Alexa közlése szerint azért választották a papírt fő motívumnak, mert azzal egyrészt jelezhették, mi mindent lehet kezdeni a lehetőségekkel, de az anyag a sérülékenysége által felhívja a figyelmet az élőhelyek és életközösségek sérülékenységére is. Márpedig, "ahogy a cím is utal rá, mi, emberek is azoktól függünk" - tette hozzá.