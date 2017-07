Két év is eltelt azóta, hogy kiderült, Kulcsár Gergely jobbikos parlamenti képviselő "hirtelen felindulásból" beleköpött a nyilas diktatúra idején áldozatul esett, zsidó származású magyaroknak emléket állító "Cipők a Duna-parton" emlékműbe. A Jobbik országos listájáról az országgyűlésbe bekerült politikus köszöni szépen, azóta is jól van, Vona Gáborék ugyanis ezek után is elfelejtették kizárni a pártból. Persze, miért is tették volna, hiszen a Jobbikban egyáltalán nem probléma, ha valaki zsidózik, sőt, adott esetben még érinthetetlenséget is jelent. Összeszedtünk néhány esetet, amelyek talán a hiszékenyebbeknek is megmutatják: a Jobbik képes úgy néppártosodni, hogy közben jó antiszemita is marad.

Horogkereszttel az újévet

Kulcsár Gergely nem hiába ül hetedik éve a Jobbik parlamenti frakciójában, elvégre úgy antiszemitának lenni, ahogyan azt ő műveli, arra tényleg csak kevesen képesek. Neki jutott például eszébe az is, hogy egy valódi horogkereszt-installációval kívánjon minden jót újév alkalmából a Jobbik vezetőségének. Mivel Kulcsár egy XXI. századi párt tagja, a köszöntését nem képeslapon, hanem e-mailben juttatta el az eszmetársainak. Szerencsére, mivel így fennmaradt a bizonyíték arról, milyen mintaképviselő is Kulcsár Gergely.

Amikor az ügy kipattant, Kulcsár már nem volt annyira bátor, hogy vállalja, amit tett, helyette közleményben tudatta, hogy "egyáltalán nem hajlandó foglalkozni azokkal a magánlevelekkel, amelyeket az ő postafiókjából kiszivárogtatnak és egyébként se ő írta a levelet, csak le akarják járatni". Nincs tehát semmi látnivaló, viszontlátásra!

Először leköp, aztán virágot hoz

Az, hogy Kulcsár megúszta a horogkereszt-sztorit, pontosabban fogalmazva, hogy Vona Gábor szemet hunyt az eset fölött, azért különösen jelzésértékű, mert hogy Kulcsár a botrány kipattanása előtt alig egy héttel úszott meg egy másik náci húzást. Ez azonban már nem csupán "ciki-kategóriájú" tett volt, amit nevetséges primitívségével és Kulcsár gyávaságával lehet esetleges magyarázgatni, hanem valódi aljas, antiszemita gyűlölködés. Kulcsár képviselő ugyanis úgy gondolta, itt az ideje, hogy a jobbikos barátaival együt mutassanak fel erőt a nyilas diktatúra idején lemészárolt zsidó honfitársaikkal szemben, ezért levonult a Duna-parthoz,

majd egy jó ízűt beleköpött a folyóba belelőtt gyerekek, nők és férfiaknak emléket állító cipő-szoborcsoportba.

A bátor és színvonalas performansz után Kulcsár büszkén le is fényképeztette magát, a fotót pedig szétküldte a cimboráknak azzal a szöveggel, hogy "egy kis feltöltődésre vágyott, ezért meglátogatta ezt a vidám helyet".

Ha valaki szomorú, vagy fáradt, látogasson el ide és megjön a kedve folytatni a munkát, amit őseink sajnos nem fejeztek be.

Biztos lehet fokozni a zsidózást, de ennél mélyebbet azért nehéz elképzelni. Sebaj, Kulcsár még az ügyészségi nyomozást is megúszta - a köpés elévült -, és azóta is ott ül havi 750 ezer forint bruttóért a Jobbik patkóban, a néppártosodó Vona Gábor elnök háta mögött. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vona egy csokor virág kíséretében azért lezavarta Kulcsárt a cipőkhöz egy bűnbánó fotó erejéig. Vagyis, ennyi a büntetés a gyalázatért.

Ülve marad

Szintén két éve volt, hogy a fővárosi angyalföldi Jobbik hibátlanul bebizonyította, hogy antiszemita bunkónak lenni nem csak országos, hanem helyi szinten is lehet az ember. A kísérletet Benke Lászó, XIII. kerülei önkormányzati képviselő mutatta be, aki példát mutatott Vonáéknak arról, hogy kell kitartani a végsőkig az ostoba elveink mellett, még a leglehetetlenebb helyzetekben is. Benke László egy önkormányzati testületi ülésen találta meg ehhez a kellő alkalmat, amelyen a 92 éves korában meghalt Schweitzer Józsefre emlékeztek meg felállva. Benke nem ijedt meg és ellent tartva a nyomásnak

egyedüliként ülve maradt a teremben, egyértelművé téve, hogy neki nincs miért főt hajtania egy országos főrabbi, mellesleg Széchenyi-díjas tudós emléke előtt.

Benkét sokan kikezdték, nem úgy a Jobbik vezetése, az élen Vona Gáborral, aki óraműpontossággal landolt a bajba jutott kamerad mellett, hogy közölje a nyilvánossággal: Benke csupán a magánvéleményének adott hangot, és egyébként is, a hazai zsidók meg a magyarokat gyűlölik. Ezek után nem csoda, hogy Benke se ütötte meg a bokáját és azóta is eredményesen képviseli a helyi lakosságot a polgármesteri hivatalban.

Janiczak és Hitler

Ózd jobbikos polgármestere, a párt fenegyerekének kikiálltott alelnöke, Janiczak Dávid van, hogy pucér, van, hogy újságírók megvesztegetéséről beszélget, van, hogy százmilliós közbeszerzéseket végkimenetelét terelgeti helyes mederbe. És előfordul, hogy Hitlerrel fotózkodik.

A legszebb, hogy Janiczak még ha rá is kérdeznek, semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy összeállt a világ egyik legnagyobb mészárosának hasonmásával. Persze valahol érthető, hiszen Kulcsár köpdösése is belefért. Szóval az ifjú titán azzal hárította el a bírálatot, hogy ha egy Elvis Presley, vagy egy George Bush-hasonmással futok össze, velük is fotózkodom. Abba pedig szerinte kár is belemenni, hogy ki-ki hány ember meggyilkolásáért felelős. Hála istennek, Janiczak helye is biztos 2019-ig, ha csak nem üt be a krach és ki kell zárnia mindenkit az ózdi jobbikból.

"Ürgebőrbe varrt zsidók"

Mit sem ér azonban egy antiszemita párt antiszemita húrokat pengető pártelnök és antiszemita pártelit nélkül, a Jobbik azonban természetesen erre is gondolt. Ehhez a történethez valamivel visszább kell menni az időben, 2012 novemberéig, amikor is Vona Gábor fogta magát és letáborozott a budapesti izraeli nagykövetség előtt, ott pedig a következőket ordította bele a kamerába:

A Jobbik a kormánytagok és az országgyűlési képviselők nemzetbiztonsági átvilágítását követeli, hogy kiderüljön vannak-e izraeli állampolgárok közöttük és ha igen, azok mondjanak le.

Világos, nem? Ha valaki zsidó, az mondjon le. A Jobbik elnöke tudta fokozni, a következő mondata már arról szól, hogy az országgyűlés készítsen leltárt az

izraeli tőke magyarországi jelenlétéről, azt pedig tárja a nyilvánosság elé.

Nagyon téved, aki azt gondolja, hogy Vonának csupán a tenyere viszketett és zsidózni támadt kedve azon a téli napon, ennél sokkal többről volt szó. Vona ugyanis egy világösszeesküvéstől akarta megmenteni Magyarországot, amelyet még az első Orbán-kormány dolgozott ki a földalatti cionista szervezetekkel. Ahhoz képest, hogy az összeesküvéseket csendben szokás intézni, Vona a titkosszolgálatok működését totálisan feleslegessé tevő informáltságról adott számot és arról tájékoztatta a magyar társadalmat, hogy szerinte Orbán Viktor Lengyelországgal és Németországgal együtt olyan szerződést írt alá, amely értelmében 500 ezer izraeli állampolgárral áraszthatják el Magyarországot. Vona ezután kissé vérben forgó szemekkel felszólította a magyar kormányt, hogy azonnal mondják fel a paktumot. Ami nincs is.

Nemrégen pedig a vecsési Jobbik-szervezet zsidózott egészen gyalázatosan, de érdekes módon Vona Gáborék nem zártak ki senkit. Pontosan tudja mindenki: a milliárdos Simicska Lajos pártja látszatra álbaloldali fordulattal kísérletezik, de valójában ugyanaz a rasszista, antiszemita Jobbik maradt, mint volt mindig is.