Bokros Lajos úgy védte főnökét, Sorost, hogy Orbánt rágalmazta

A Horn kormány volt pénzügyminisztere, a megszorító csomagjáról is ismert Bokros Lajos a Modern Magyarország Mozgalom elnökeként kiadott közleményében fasisztának nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt. Bokros a Soros Györgyöt mutató kormányzati plakátok miatt a kormányt is leantiszemitázta. Bokros abszurd megszólalása nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy éppen Soros György egyetemén, a Közép-európai Egyetemen (CEU) oktat. Vagyis, voltaképpeni főnökének akar megfelelni.

"Ki kell mondani végre, ezért kimondom: Magyarország miniszterelnöke fasiszta" - többek között ez is olvasható abban a közleményben, amelyet ma adott ki Bokros Lajos a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnökeként. Bokros a teljes kormányt is leantiszemitázta. Arról a magyar kormányról és miniszterelnökről írta mindezt, akik mindig is hangsúlyozottan zéró toleranciát hirdettek az antiszemitizmus ellen.

Bokros Lajos azzal indokolta szélsőséges kirohansát, mert felháborodott a Soros Györgyöt mutató kormányzati plakátokon. A MoMa elnökének megszólalását ugyanakkor enyhén szólva nem biztos, hogy csak ez motiválta,

Bokros Lajos ugyanis a Soros alapította egyetem, a Közép-európai Egyetem (CEU) oktatója is egyben.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ ugyancsak erre a tényre hívta fel a figyelmet a közleményre adott nyilatkozatában. Ebben azt írják, hogy Bokros Lajos a Soros-hálózat tagja, Soros pénzéből fizetik, Soros pénzéből él. Soros fizetett katonájaként rágalmazza Magyarország miniszterelnökét.

Bokros nem mezei tanár a Soros-egyetemen, hiszen 2005-ben az intézmény vezérigazgatójának is kinevezték.

Az utóbbi napokban a kormánypártok több politikusai is élesen kritizálta Soros György tevékenységét, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke például a szicíliai Cosa Nostra maffiaszervezethez hasonlította a milliárdos civiljeinek működését. Bokros Lajos ezért is érezhette úgy, hogy eljött az ideje, hogy megvédje a kenyéradóját.

A magyar kormány többször elmondta, hogy a fő konfliktus az ország és Soros György között az, hogy Soros le akarja bontani a magyar (és az európai) határt védő kerítést, hiszen saját bevallása szerint évente egymillió migránst akar Európába telepíteni. Később Soros személyes támadást is indított Orbán Viktor ellen.

A magyar miniszterelnök a múlt héten arról beszélt, hogy Soros veszélyezteti egész Európa békéjét. Azt, hogy

Magyarországra és személy szerint rám azért dühös, mert mi a nagy tervének és a nagy üzletének az útjában állunk.".

Bokros Lajos a Horn-kormány pénzügyminisztereként már próbált komoly szolgálatot tenni Soros Györgynek. Az OTP-t próbálta neki átjátszani, a kilencvenes évek közepén. Végül Horn Gyula megakadályozta Bokros és Soros közös tervét. Az Origo minderről már két hónapja írt. Akkor így írtunk Bokrosról: "Bokros Lajos ... napjainkban Soros György egyik legfőbb magyar hangja."

Ismét bebizonyosodott, hogy tényleg az.