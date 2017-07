A biztosítótól kaphatnak segítséget a Green Travel károsultjai

Több száz ember maradt Törökországban, miután a Green Holidays Kft. bejelentette utazásszervezői tevékenységének megszűnését. A Uniqua biztosító elkezdte a kárigények begyűjtését, és próbálnak segíteni azoknak, akik Törökországban rekedtek.

A Green Holidays Kft. vasárnap a honlapján jelentette be, hogy megszünteti utazásszervezői tevékenységét, valamint az eddig vállalt kötelezettségeit sem tudja teljesíteni.

A társaságot a Uniqua Zrt. biztosította, melynek összege 500 millió forint.

A károsultak a biztosítóhoz fordulhatnak kárenyhítésért. Jelenleg több mint száz utast sikerült elszállásolni Törökországban, ugyanakkor szintén sokan várnak, akik még nem kezdték meg az utazásukat.

A Green Travelt a Török utak szakértőjeként, valamint a magyarországi viszonylatban az egyik legnagyobb kiutaztató utazási irodaként tartja számon az indulhatunk.hu. A 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Magyarországon kötelező vagyoni fedezetet nyújtani az utazásszervező cégnek, melyre három lehetőségük is van: pénzügyi letétet hozhatnak létre, bankgaranciát használhatnak fedezetre, vagy biztosítást hozhatnak létre a törvény keretei között – az utóbbi a legelterjedtebb. A Green Holidays Kft. 500 millió forint összegű biztosítással rendelkezik a Uniqua biztosítónál. Ebbe

az összegbe beletartozik a kint maradt utasok hazautaztatásának és újra elszállásának költsége.

A biztosított összeg feletti kárigény esetén a bevett eljárás, hogy az ügyfeleik igényeit arányosítják, így lehetséges, hogy nem a teljes befizetett összeget kaphatják vissza.

A Green Holidays Kft.

az elmúlt hetekben még Black Friday keretében leárazást tartott utazásaira,

így feltételezhetően egész nyárra lefoglalt helyekkel rendelkezett. A Black Friday jellemzően az Egyesült Államok nagy őszi leárazási időszakának a kezdete, a kifejezést azonban hamar átvette a magyar nyelv, és sok cég alkalmazza akcióira figyelemfelkeltés céljából. Ennek következtében a károsultak száma jóval meghaladhatja az ebben az időszakban megszokott nyaralni vágyók számát.

A Uniqua biztosító létre hozta tájékoztató oldalát, ami tartalmazza az elérhetőségeket, illetve a szükséges dokumentumok listáját a kárigény benyújtásához, melynek mértékéről a biztosító dönt. Az eljárás 30 napig is eltarthat, melynek csak a végén várhatják a károsultak befizetésük teljes vagy részleges visszatérítését.

A közösségi médiában már

létrejött egy károsultakat gyűjtő csoport, ahol az érintettek egymást közt oszthatják meg értesüléseiket, tapasztalatikat.

Ráadásul a Green Holidays Kft. több utazásközvetítő partnerrel is dolgozott együtt, így fordulhatott elő, hogy némely károsult még csak most értesült, az ő utazásukat is a fent említett cég intézte volna, befizetésük hozzá került.

Megkerestük a Magyar Utazási Irodák Szövetséget, azonban cikkünk publikálásáig nem nyilatkoztak.