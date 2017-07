Ezért tűri Vona Gábor az antiszemita Kulcsár magánéleti botrányát

Hosszú ideje hallgat a nyíltan antiszemita Kulcsár Gergely magánéleti botrányáról Vona Gábor, a Jobbik elnöke, pedig a pártelnök is tudott arról, hogy a képviselő egy kiskorú lánnyal folytatott viszonyt. Vona támogató hallgatása érthetőnek tűnik, mivel ő maga is több magánéleti botrányba keveredett már. Legutóbb Terry Black állította a homofób nyilatkozatokat tevő Jobbik-vezérről, hogy melegpartikra járt. Úgy tudjuk, a Jobbikban is téma, hogy Terry Black nyilatkozata óta Vona mindenfajta magánéleti kérdésről hallgat a Jobbikban, holott korábban ez messze nem így volt a párton belül. Érdekes egyébként, hogy pár éve még börtönnel fenyegette meg a Jobbik a homoszexuálisokat, azonban ma már egy melegekkel foglalkozó oldal próbálja mentegetni Vona Gábor pártját. Bár elsőre úgy tűnik, hogy a pártban szakítottak a korábbi nézetekkel, de a korábban gyűlöletkeltő kijelentéseket tevő képviselők továbbra is a Jobbik meghatározó arcának számítanak. Nézzük meg, hogy él meg együtt a Jobbikban a Terry Black-Vona-ügy és a meleggyűlölet.

Hónapok óta hallgat Vona Gábor arról, hogy mi a véleménye arról, hogy Kulcsár Gergely, a Jobbik nyíltan antiszemita képviselőjének viszonya volt egy fiatalkorú lánnyal. A Jobbik elnökének a hallgatása bizonyos értelemben teljesen érthető, mivel ő maga is egy hasonló jellegű botrányba keveredett. Vona korábban évekig homofób megnyilvánulásairól volt ismert, majd Terry Black ősszel azt állította róla, hogy éveken át, többször látta melegpartikon.

Terry Black és Vona a kétezres évek legelején a nyolcadik kerületben találkozott először. Ezeken az összejöveteleken fiatal értelmiségi férfiak – újságírók, színészek és ifjú politikusok – vitatták meg a világ dolgait. A beszélgetések után a férfiak között parti következett. Terry Black azt mondja, itt ismerte meg Vona Gábort közelebbről is. – Ezt nem lehet kimagyarázni, ha kellemetlen, ha nem kellemetlen. Akkor nem volt kellemetlen, tényleg jó volt, mert különben az ember abbahagyta volna – mondta a TV2 riportjában.

Megvesztegetés is lehetett

Vona Gábor az üggyel kapcsolatban még azt is tagadta, hogy személyesen ismerné Terry Blacket. Arra a kérdésre, hogy van-e valamilyen takargatnivalója Terry Blackkel kapcsolatban, illetve állt valamilyen kapcsolatban vele, azt felelte: „Soha nem találkoztam vele." Hozzátette, nincs takargatnivalója magánéletében, amit szeretett volna, mindent elmondott. Sajtótájékoztatóján bejelentette: ő (mármint Vona) egy büszke heteroszexuális.

Rácz Károly (Terry Black) később azt mondta, egy jobbikos vállalkozó ötmillió forinttal meg akarta vesztegetni, hogy vonja vissza amit Vonáról mondott. Terry Black egy tanút is állított, aki meg is szólalt. Vona Gábor úrral a Lokál nevű bárban találkoztam először Budapesten, a Kertész utcában – mondta a TV2-nek a transzvesztita Amanda Elstak, aki hetente, kéthetente találkozott annak idején a Jobbik elnökével. Vona Gábor cáfolta, hogy ismerné Amanda Elstakot, aki viszont állítja, további tanúkkal tudja igazolni állításait.

Úgy tudjuk, a Jobbikban gyakori beszédtéma a Terry Black-ügy. Az antiszemita, rasszista botrányokkal teli pártban a fiatalkorú lánnyal lebukott, ötgyerekes Kulcsár ügye azért is idegesít sok képviselőt, mert a korrupciós ügyek (Simicska-féle plakátok) mellé nyilvánvalóan nem hiányzik egy újabb, magánéleti cirkusz is. És sokan ezért is Vonát okolják. Aki nem mer rendet csinálni, hiszen minden magánéleti kérdés különösen érzékeny számára Terry Black nyilatkozatai után.

Homofóbia: Semmit sem változott a Jobbik

Egy homoszexuálisokkal foglalkozó blogoldal nemrégen arról írt, hogy a Jobbik homoszexuálisokhoz való hozzáállása is kezd megváltozni. Az eddigi látványos meleggyűlölet helyett, egy sokkal megengedőbb, passzív-homofób hozzáállásra kezdenek berendezkedni. Ez pedig nem valamiféle belső folyamat, hanem a felső vezetés tudatos taktikája – írta a amelegedo.blog.hu oldala.

Ez az írás is egybevág azzal, ahogyan a különféle baloldali és liberális portálok próbálják kitörölni a Jobbik korábbi múltját a választók fejéből. Ennek az lehet az oka, hogy a baloldali pártokat így készítsék föl a Jobbikkal való esetleges választási összefogásra. Mindennek ellenére a Jobbik természetesen semmit sem változott az elmúlt években, és ahogyan az antiszemita elemek továbbra is erős pozíciókkal rendelkeznek a pártban, úgy az erőteljesen homofób nézeteket vallókat sem zárták ki. Vagyis, a Jobbikban egyszerre van jelen a Terry Black-Vona ügy és a gyalázatos homofóbia.

A pomázi szivárvány-ügy

Ezt bizonyítja, hogy nem ritkák a jobbikos országgyűlési képviselők és helyi politikusok körében a homofób megszólalások. Legutóbb Pomázon egy szivárványszínűre festett kerítésből próbált botrányt kavarni Sarkadi Attila, a helyi jobbikos képviselő. Ezt írta: "Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a szivárványszínnek jelentése van. Annak is az lenne, ha mondjuk árpádsávosra festették volna a kerítést. Ha az iskolavezetés vagy a szülői munkaközösség úgy dönt, hogy a jó ízlés szerint egyszínűre festi a szivárványt, szívesen beszállok a festék árába. Festeni is elmegyek."

Vona és Terry Black

Vona Gábor 2012 nyarán ezt mondta a melegfelvonulásról: „A felvonulásuk nem más, mint egy beteg provokáció, amellyel kapcsolatban egyértelmű az álláspontom. De egyben mindenki biztos lehet. Ha rajtunk múlik, itt többet nem lesz ilyen felvonulás."

Ugyanebben a témában szólalt meg a Jobbik elnöke 2015 nyarán is. Akkor a Vona7 című műsornak azt mondta ironikusan, hogy ő is meleg házasságban él. Szerinte viszont "a homoszexuálisok együttélése nem tartozik ebbe a kategóriába". Ez annak fényében különösen érdekes, hogy - könnyen lehet persze, hogy éppen Vona akaratának megfelelően jelent meg, hogy - a Jobbik elnöke több nővel is folytatott szerelmi viszonyt, miközben házasságban él, és van egy gyereke. Ahhoz képest, hogy a Jobbik magát egy kérlelhetetlenül keresztény pártnak tartja, Vona meglepően szívesen ismerte el felesége megcsalását. Sőt, egy őt reklámozó tévéműsorban is hagyta, hogy ez szóba kerüljön. Úgy tűnt, mintha kifejezetten szeretné, hogy beszédtéma legyen "csajozása".

2010. február 25-én Vona Gábor a Ma Reggel című műsorban azt mondta: „A meleg szót visszakövetelem magamnak! Ha én azt mondom, hogy meleg reggelre ébredtem, azt nem akarom, hogy azt jelentse, felhúztam a redőnyt, és Terry Black mosolygott be az ablakon."

"Beteg, deviáns emberek"

Dúró Dóra a HírTV Magyarország élőben című műsorában azt mondta 2016 júliusában a melegfelvonulásról, hogy sokan csak azért mentek el, hogy megbotránkoztatást keltsenek, ami szerintük szabálysértés, a cél pedig a provokáció. "Beteg, deviáns emberek?" – kérdezte a műsorvezető. Minderre Dúró azt mondta: „Elmondtam, így van." Dúró szerint a felvonulók egy része azért ment ki, hogy szabálysértést valósítson meg, a rendőrségnek pedig intézkednie kellett volna.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője 2015-ben az Együtt által a rendszerváltásról rendezett konferencián az ózdi polgármester árpádsávszínűre festett folyosójáról azt mondta, ha itt szivárványszínre lenne festve a folyosó, senkinek nem lenne probléma".

Novák: "Ezeket mi sosem fogjuk tűrni"

Novák Előd szintén a melegfelvonulásról azt mondta: „A homoszexuális lobbi az egyik legerősebb érdekközösség szerte a világon (gyerekek híján sok szabad idejük és pénzük marad erre), s komoly társadalomromboló hatásuk van. A fővárosi önkormányzat tulajdonában álló művészmozikban évente kétszer tarthatnak propagandahetet a deviánsok. De folyamatosan próbálják kitolni ingerküszöbünket. A magunkfajtákét persze nem lehet, ezeket mi sosem fogjuk tűrni."

2010. december 1-jén Novák Előd és Lenhardt Balázs jobbikos képviselők szerveztek tüntetést a Nemzeti Színház elé. Azt követelték, hogy a kormány váltsa le Alföldi Róbertet. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő betegnek és perverznek nevezte a színigazgatót. Novák Elődöt később a rendezvényen elmondott szavai miatt Alföldi beperelte, és később meg is nyerte a pert. Novák többször "Alföldi Robertá"-nak nevezte a Nemzeti Színház akkori vezetőjét.

Apáti István, a Jobbik korábbi alelnöke 2012-ben azt mondta: „Hiszen a heteroszexuálisok sem szoktak felvonulni, a heteroszexuális büszkeség napját is meg lehetne tartani."

"A Jobbik nem homoszexuális-ellenes, hanem a fennálló melegpolitika ellenzője (...) ellenzi azt a melegpolitikát, amely provokálja a csendes többséget" – mondta Jónás Levente, a Jobbik kommunikációs igazgatója a Jobbik "témazáró tiszta beszéd"-ében, 2007. július 19-én.

Börtön a melegeknek

2012-ben a Jobbik benyújtott a parlamentben egy törvényjavaslatot, aminek az "Egyes szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslat" címet adták. A Jobbik a homoszexualitást nevezte szexuális magatartászavarnak és három év börtönnel fenyegette azokat, akik – az ő szóhasználatukkal – népszerűsítik a "más azonos nemű személlyel folytatott szexuális kapcsolatot", amit fajtalanságnak neveztek a törvényjavaslatban.

De még azokat a meleg párokat is elzárással és pénzbüntetéssel fenyegették, akik kézen fogva sétálnak az utcán. Emellett betiltották volna, hogy a sajtó beszámoljon a melegrendezvényekről, mert ez a Jobbik szerint visszaélés a sajtószabadsággal, és betiltották volna a melegszórakozóhelyeket is. Aki pedig bármilyen felvételt készítene melegekről (és ezzel a Jobbik szerint népszerűsítené őket), öt év börtönt is kaphatna.

A törvényjavaslat nagy felháborodást váltott ki, és a többi párt a parlamenti bizottságokban nagyon gyorsan leszavazta.