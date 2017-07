Kiállnak antiszemita társukért a jobbikosok

A Jobbik kiáll antiszemitizmusáról elhíresült képviselőjük mellett, mint írták Vona Gábor kérése nélkül is kiállnának Kulcsár Gergely mellett, akinek tanúk, videó és hang felvételeke szerint egy fiatalkorú lánnyal volt kapcsolata. Az öt gyermekes családapa kapcsolatáról először tavaly írtak, most egy helyreigazítási per miatt került elő újra az eset. A Tényeknek nyilatkozó tanúk szerint, nincs mit helyreigazítani.

Vona Gábor kiáll Kulcsár Gergely mellett és határozott megingás nélküli szolidaritást kért a Jobbi vezetőitől is – erről írt a Ripost. Tavaly robbant ki a botrány, amikor az antiszemitizmusáról elhíresült Kulcsár és egy fiatalkorú lány viszonyáról írt a sajtó. A házas öt gyermekes családapa beperelte a Ripostot és helyreigazítást kért.

A tárgyaláson tanúk vallottak arról, hogy amit a lap írt, az igaz

Nincsen mit helyreigazítani, lehet, hogy egy két tárgyi tévedés van benne, de igazából, ami ott le van írva, az igaz. - nyilatkozta a Tények riporterének Bodzás Judit, az egyik tanú.

Hollik István Kereszténydemokrata képviselő felszólította Vona Gábort, hogy foglaljon állást párt képviselő társa, Kulcsár Gergely ügyében. „Szeretnénk a Jobbik elnökétől hallani, hogy Vona Gábor tényleg tudott-e arról, hogy az antiszemita Jobbikosnak volt egy ilyen viszonya. És ha tudott róla Vona Gábor, akkor a párton belül miért nem lett ennek következménye?"

Vona is tudott a viszonyról

Egy a Tények szerkesztőségébe eljutott levélből kiderül, hogy a Jobbik elnöke is tudott a viszonyról, hogy Vona tudhatott a kapcsolatról, azt az egyik tanú is megerősítette. Elmondta, hogy megpróbálták eltusolni a dolgot.„Ugyan ezt mondta számomra, hogy amikor négyszemközt tudtam vele beszélni, Vona Gáborral, hogy ez már múlt idő ilyenről ne is beszéljek, tehát nem tartozik ide most már - mesélte el a Tények riporterének Ulics Erika, akit a bíróság szintén tanú ként hallgatott meg.

A múlthéten Rubi Gergely sok részletet elárult Kulcsár viszonyáról, amit akkor látott, amikor közös lakást béreltek Budapesten. Azt mondta, hogy ő figyelmeztette párttársát és elment a lakásból, amikor meglátta, hogy a fiatalkorú lány a konyhájukban üldögél Kulcsárral, és sört iszik. Másnap reggel megdöbbent, amikor a lány egy száll pólóban jött ki Kulcsár szobájából. Pedig abban a szobában csak egy ágy volt.

Korábban is sokat szerepelt sajtóban

Kulcsár már korábban is sokat szerepelt a sajtóban, mert ő volt az a Jobbikos is, aki zsidóbérenceknek nevezte a nem Jobbikos politikusokat is, és az is, aki meggyalázta, leköpte a Dunába lőtt áldozatok cipős emlékművét. 2015-ben pedig holokauszt tagadás miatt nyomoztak ellene. De Kulcsár volt, aki újévi üdvözletként horogkereszteket küldött párttársainak.

A Riposzt szerint még ma is a titkos üzenetváltás és összetartozás jele párton belül.

Megkerestük a sajtó osztályát a Kulcsár melletti kiállásról. Válaszukban azt írták, hogy a párt tagjai anélkül szolidárisak Kulcsár Gergellyel, hogy erre őket bárki külön megkérte volna.