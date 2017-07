Magyarország eddigi legnagyobb szállásfejlesztési támogatási konstrukcióját jelentette be július 3-án Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program legfontosabb eleme a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció. A vidéki szálláshelyek fejlesztésére 300 milliárd forint támogatás jut, a pályázatokat szeptember 1-jétől lehet majd benyújtani.

Húzóágazat lett a turizmus

A sajtótájékoztató elején Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter fontosnak tartotta kiemelni, hogy a magyar turizmus mára húzóágazata lett a magyar gazdaságnak. Hozzátette, 2018-ban minden eddiginél több, összesen 53,5 milliárd forint hazai forrás áll majd rendelkezésre a turizmusban, ez hétszer több, mint a 2010-es évben.

"Itt nem állunk meg, a kormány elindítja a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukciót, melynek keretében az összes vidéki szálláshely megújulhat a következő években. Ez minden idők legnagyobb szabású turisztikai fejlesztési programja lesz. A projekt költésgvetését 2030-ig 300 milliárd forintra tervezzük, de ez az összeg az igények szerint változhat. A 300 milliárd forintból 150 milliárd forint állami támogatás lesz, Európai Uniós költségvetési forrást nem kívánunk igénybe venni." - ismertette a program részleteit a nemzeti fejlesztési miniszter.

A program lehetővé teszi, hogy összesen 2000 vidéki szálláshely, 30 ezer szobája újuljon meg, 5000 új munkahely jöjjön létre, valamint, hogy a felújított szálláshelyek 20%-os árbevételnövekedést érjenek el a felújítás után. A program lehetőséget nyújt az eddig elmaradt felújítások, karbantartások, minőséget javító fejlesztések bepótlására is. A cél továbbra is az, hogy a turizmus közvetlen és közvetett GDP-hozzájárulásának a jelenlegi 10%-ról 16%-ra növekedjen 2019 végéig.

A Kisfaludy-program névadójáról

A Balaton térségét is kiemelten fejlesztő turisztikai program Kisfaludy Sándor (1772-1844) költő nevét viseli. Neve a múltban is összefonódott a térség fellendülésével, a Balaton fejlődésével, a tó első gőzhajója is az ő nevét vette fel. Kisfaludy Sándor különösen kötődött a Balaton vidékéhez, főként Balatonfüredhez. Sokat tett kultúrájának fejlesztéséért, nevéhez fűződik az állandó színjátszás meghonosítása Balatonfüreden, ahol megalapította a tó vidékének első magyar nyelvű kőszínházát. Kisfaludy Sándort a Balaton költőjeként is számon tartjuk, hiszen verseinek visszatérő, kedvelt témája a magyar tenger, és maga is igen sok időt töltött a tónál.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője elmondta: a magyar turizmus teljesítménye rendkívül pozitív, 2016-ban rekordévet könyvelhetett el Magyarország turisztikai szempontból. Ahhoz azonban, hogy a siker hosszú távon fenntartható legyen, a legnagyobb turisztikai potenciállal rendelkező térségekben további fejlesztésekre van szükség. A Kisfaludy Program zászlóshajó projektjének, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukciónak legfontosabb törekvése, hogy a stratégiai turizmusfejlesztési célokhoz illeszkedő, azaz üzletileg is hosszútávon fenntartható, versenyképességet javító szálláshelyi fejlesztések jöjjenek létre, első ütemben a kis- és középvállalkozások támogatásával. Ezzel lehetőségből valósággá válik a szállodai szektor minőségi szintlépése, megvalósul a paradigmaváltás a kereskedelmi szálláshelyek bevételi szempontból legjelentősebb szegmenseiben."

Az új támogatási konstrukciót az MTÜ július 3-ától a hónap végégig társadalmi egyeztetésre bocsájtja és széleskörű szakmai konzultáció során kívánja véglegesíteni. A fejlesztési források igénylésére pedig már szeptember elsejétől lehetőségük lesz a szállodák és panziók tulajdonosainak. A pályázathoz az állam átlagosan 50% vissza nem térítendő támogatással járul hozzá, ehhez igényelhető 30% kedvezményes hitel, a vállalkozásoknak a maradék 20% önrészt kell biztosítaniuk. Minden esetben kérnek üzleti tervet a pályázóktól, a MTÜ szakemberei minden egyes helyszínre elmennek és a tuljadonossal egyeztetnek, hogy a szálláshelynek mire van szüksége. A fejlesztések régiónként ütemezettek lesznek a 14 évre elosztva, szeptembertől elsőként a Balaton, Sopron-Fertő és Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térségében hirdetik meg a lehetőséget. A MTÜ továbbá támogatja, a magyar szállodaszövetség kezdeményezését, hogy egységes besorolási rendszer jöjjön létre Magyarországon.

Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a hitelprogram tökéletesen illeszkedik a vissza nem térítendő támogatáshoz is, de önállóan is ideális megoldás. Hatékonyan járul hozzá a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő szerepének erősítéséhez és ezen keresztül hazánk turisztikai vonzerejének növeléséhez.

Bernáth Tamás kiemelte: az MFB kedvezményes hitelt nyújt saját forrásából akár új kereskedelmi célú ingatlanfejlesztéshez is, valamint 2-15 év közötti futamidők lesznek elérhetőek. Újonnan alapított cégeket is támogatnak. A kereskedelmi bankokkal együttműködésben majd minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a támogatási elem nélkül, önmagában is elérhető lesz. A hitel igényelhető lesz kis-, és középvállalkozások részére 15 milliárd forintos éves árbevételig, az igényelhető összeg 10 és 500 millió forint között meglévő szálláshely fejlesztéséhez, bővítéséhez, illetve 500 millió és 3 milliárd forint között új szálláshely létesítésére.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is üdvözli és partnerként támogatja, hogy az MTÜ elindítja szálláshely-fejlesztéseket támogató programját, amivel elkezdődhetnek a pénzügyi-gazdasági válság miatt elhalasztott karbantartások, korszerűsítések, minőségjavító fejlesztések. Könnyid László szerint ez azért is fontos, mert az utazók elvárják a kifogástalan minőséget. Az átgondolt fejlesztések eredményként a magyar szállodák az egyre magasabb hazai vendégigények teljesítése mellett egy intenzív nemzetközi piaci környezetben is sikeresebben képesek megállni a helyüket. A támogatás felhasználásával a szálláshelyek sikeresen teljesíthetik egyúttal a Hotelstars Union minősítési rendszer előírásait is, amely amellett, hogy Magyarországon a szállodák minősítő nemzeti védjegye is, egyúttal egy közel 500 milliós európai uniós piacon, 17 tagországban jelenti ugyanazt a garanciát a vendégek számára a csillagok számával kifejezett minőségre.