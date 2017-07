Még az evőeszközöket is elvitte a lakásból a csaló albérlő

Egy szegedi társasház egyik lakója értesítette a lakástulajdonost, hogy albérlője egy kisteherautóba pakolja ki a bútorokat. Mire a tulajdonosnő odaért, már csak az üres lakás fogadta. A csaló kiköltözött, de még a légkondicionáló kulcsát is magával vitte.

Évek óta Szeged utcáit járja egy férfi, nevezzük csak a keresztnevén: Tamás, aki milliós összegeket csal ki gyanútlan emberektől. Ez történt Chovanecz Katával is. Több mint 2 és fél millió forinttal károsította meg a kétgyerekes anyát. Áldozata médiahadjáratot indított a csaló ellen, hogy ne lehessen több károsultja. Azóta több tucat hozzá hasonló embert ismert meg.

Az Origónak köszönhetően talált egymásra Chovanecz Kata és egy pórul járt lakástulajdonos. A csaló ezúttal is a szokásos módon járt el. Megtévesztő történetet talált ki:

borkereskedőnek, egyéni vállalkozónak adta ki magát.

A lakástulajdonost pedig biztosította arról, hogy minden hónapban tisztességesen fizeti az albérleti díjat.

2016 januárjában meg is kötötték a szerződést. Másfél évig a férfi rendesen fizetett, minden rendben volt. Egészen mostanáig. A nő azt mondja, hogy egy hete lett neki igazán gyanús Tamás, amikor azt hazudta neki, hogy átutalta a bérleti díjat.

Egy közönséges csaló

Mivel két nap múlva sem érkezett meg a pénz, a lakás tulajdonosa kérdőre vonta a bérlőjét. A férfi azt mondta, egy barátja utalta a pénzt, aki hirtelen eltűnt, ezért elnézést kér, és majd hétfőn ő maga utal. A pénz nem ment át, ezután folyamatosan azzal hitegette a nőt, hogy most már tényleg egy óra múlva utalja át az összeget, de ez azóta sem történt meg.

A múlt héten jelentkezett, hogy csúszik a fizetéssel, a sokadik határidővel, és ekkor megelégeltem a dolgot, amikor is felhívott egy szomszéd, hogy normális dolog-e az, hogy ott Tamás egy teherautóba pakol?" - meséli a lakástulajdonos.

Pár nappal később ismét felhívta a nőt a ház egyik lakója azzal, hogy a férfi, akinek kiadta a lakását,

közönséges csaló.

Azt is hozzátette, hogy az Origón olvasta azt a cikket, amelyben több áldozat is nyilatkozott arról, hogyan verte át őket a szegedi férfi. A lakástulajdonos is elolvasta, pont olyan megnyerőnek találta a csalót, mint a többiek.

Annyira megnyerő a modora, a megjelenése, hogy szerintem róla nem is feltételezné senki, hogy ő egy csaló. Jól szituált, intelligens, választékosan beszél, tehát teljesen jó benyomást keltő úriembernek tűnt. Semmi probléma nem volt vele. Kínosan ügyelt rá, hogy az albérleti díj rendezve legyen, egészen mostanáig.Tudja ő, hogy ezt így kell csinálni." - mondja a nő.

Odament a lakásához, de csak a férfi hűlt helyét találta, ezért felhívta, és arra kérte, hogy ő is menjen oda. Tamás azzal védekezett, hogy most nem lehet, mert éppen nem ér rá. Ekkor a lakás tulajdonosa közölte vele, hogy azonnali hatállyal felmondja az albérleti szerződést, és felszólította arra is, adja vissza a lakást a hétvégén. Az asszony meg is jelent a ház előtt egy ügyvéddel, de a csaló albérlő nem érkezett meg.

Ott is ment a huzavona: először délelőtt 10 óráról volt szó, hogy visszaadja a lakást és az eredeti állapotot helyreállítja, a szerződés szerint, és miután ott voltam a lakásnál időre, küldött egy újabb SMS-t,hogy 13 óra lesz ebből."

Az asszony nem tudott bemenni a lakásba, hiszen az albérlő később sem jelent meg a helyszínen. Végül Chovanecz Kata tanácsára a tulajdonos és az albérlő ügyvédje megállapodtak, így jutott be a tulajdonos a saját lakásába. Ekkor viszont újabb meglepetés érte.

Teljesen kipakolta a lakást

Felmentünk a lakásba, és döbbenten látom, hogy teljesen üres a lakásom, ami azt jelenti, hogy nincs a beépített konyhaszekrényem, gáztűzhelyem, hűtőszekrény, ülőgarnitúra, franciaágy, televízió... Ő teljesen felszerelt lakást vett át tőlem."

Sőt még az evőeszközöket, az ágyneműt és a légkondicionáló távirányítóját is elvitte. Mindent. Amikor az asszony felhívta, Tamás annyit írt neki SMS-ben, hogy még aznap visszaállítja az eredeti állapotot. Ez azóta sem történt meg.

Később az is kiderült, hogy Tamás másoknak azzal dicsekedett, hogy az az ő saját lakása, az ingatlanhoz tartozó autóbeállót pedig

"kölcsönadta" az egyik ismerősének használatra.

Mindezt úgy, hogy a tulajdonos semmiről sem tudott. Ahogy arról sem, hogy albérlője festőt hívott július közepére.

Miután én hivatalosan bejutottam a lakásba, megkaptam a jogot, hogy bemehessek, azonnal lecseréltettem a bejárati ajtón a zárat. Sajnos kulcsokat ő nem adott vissza, így az udvarba, sőt még a bejáróhoz, amit kölcsönadott valakinek, oda még mindig be tud menni. A lakásban sem hagyott egyéb kulcsokat sem."

De nemcsak anyagi kárt okozott a szegedi férfi: a lakástulajdonos napok óta alig alszik, annyira megviselték a történtek.

Teljesen ki vagyok bukva, teljesen megtévesztett. A megjelenésével, a szövegével... nem is sejtettem, hogy emögött mi van." - teszi hozzá a meglopott asszony.

Tamás ellen korábban zajlott már eljárás. Tavaly márciusban

részegen vezetett, és elütött egy 25 éves férfit.

Ebben az ügyben nemrég született ítélet: 3 hónap fogházra ítélte a bíróság 1 évre felfüggesztve, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, és 110 ezer forintos eljárási költséget kell fizetnie.

A csaló jelentette fel az áldozatát

Ezt a tárgyalást is végigülte Chovanecz Kata, ahogy a sajátját is. Tamás ugyanis feljelentette rágalmazásért. Végül hiába vártak a megjelentek: sem a felperes, sem ügyvédje nem érkezett meg a bíróságra.

"Beteget jelentettek. Az ügyvédi irodából egy ügyvéd képviselte őket, de ennél többet nem tudott mondani a bírónak. A meghallgatást augusztus végére napolták. Én előző nap találkoztam vele, és aznap délben már a belvárosban ült egy teraszon, barátaim látták, de valószínű reggel, a meghallgatás időpontjában halaszthatatlan és sürgős orvosi eljárásra és beavatkozásra volt szüksége, hogy nem tudott megjelenni"

- mondja Chovanecz Kata. Szegeden most arról beszélnek, hogy a "megfélemlítés és manipulálás mestere" külföldre akar költözni.