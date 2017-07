Orbán Viktor: Magyarország elsőrendű érdeke Egyiptom stabilitása

Magyarország elsőrendű érdekének nevezte Egyiptom biztonsági, katonai és gazdasági stabilitását Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban, miután tárgyalt a hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodó Abdel-Fattáh esz-Szíszivel, az észak-afrikai ország elnökével.

A kormányfő sajtónyilatkozatában azt mondta: Egyiptom nemcsak egy közeli ország, hanem "politikai értelemben a szomszédunk", annak a térségnek a meghatározó állama ugyanis, amely "hatást gyakorol a mi életünkre": Orbán Viktor szerint

Egyiptom terrorizmus elleni harcának sikere egyben az európai nyugalom és béke előfeltétele is.

"Úgy tekintünk Egyiptomra, mint amely a stabilitás iránti elkötelezettségével Magyarországot is és Európát is védi, ezért a szellemi természetű barátságon túl nekünk érdekünk is az önök sikere" - mondta a miniszterelnök Abdel-Fattáh esz-Szíszinek.