Bemehetnek a kutyák a MOL kutakra

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animal) állatvédő szervezet szerint minden évben rengeteg kutya szenved attól, hogy nyáron az autóban hagyják őket, még akkor is, ha ez csak pár percet jelent. A MOL felelős vállalatként nemcsak az úton lévők kiszolgálását tűzte zászlajára, de az utazóközönség figyelmét is szeretné felhívni a felelős állattartásra. Ennek részeként ezentúl a vásárlók négylábú családtagjai is betérhetnek a MOL mintegy 450 hazai töltőállomására.