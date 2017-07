A 24-ben is az egykori népszabadságosok vették át puccsszerűen a hatalmat, mint a Népszavánál.

Saját bevallása szerint is kirúgták a 24 nevű ellenzéki propagandaoldal főszerkesztőjét. Az új főszerkesztő csak októberben kezd, ráadásul

a politika világában tökéletesen járatlan,

erőtlen emberről van szó. A tényleges vezető – minden forrásunk szerint – a Népszabadság korábbi főszerkesztő-helyettese lesz. Ideiglenesen már most ő az úgymond szakmai vezetője a 24-nek. A váltás kísértetiesen hasonlít a tavaszi Népszava-váltásra. Akkor Németh Pétert küldték el, és helyette egy korábbi Népszabadság-vezetőt neveztek ki. Azóta a hagyományos baloldali újság, a Népszava meglepően engedékennyé vált a rasszista, antiszemita botrányokkal teli Jobbikkal. Simicska Lajos pártjával.

A 24 eddig balliberális propagandaoldalként működött. Nagy szakmai munkáról nehéz lenne beszélni, még a szintén baloldali 168 óra is erről írt – egy darabig – internetes kiadásában. Amíg nem törölték a cikk egy részét.

A régi, bukott főszerkesztő szívesen vett fel más médiumoktól alkalmatlanság (vagy éppen seftelési próbálkozások) miatt elzavart embereket, hogy utána arról hazudozhassanak: politikai okokból távoztak előző munkahelyükről. A 24 szidta a kormányt, dicsérte a balliberális ellenzéket – végezték mondhatni a dolgukat. Általában persze mindent túlteljesítettek, emlékezetes például mosolyogni való drukkolásuk a tavaszi tüntetőknek, amikor egy 150 fős felvonulást úgy közvetítettek, mintha a Bastille-t rohamozták volna meg forradalmárok, ráadásul sikerrel.

A múlt héten azonban megjelent egy új elem: egyik újságírójuk nyilvánvalóan Simicska Lajos segítségével megkapta a 2010-es választásokkal kapcsolatos Fidesz-plakátfoglalásokat, igaz, azon nyomban hazudtak is a számokban. Nagy botrányban reménykedtek, de végül a 24-nek lett kellemetlen. A Simicska-vonal ilyen szemérmetlen megjelenése a 24-ben már előre vetítette, hogy változások jöhetnek. Hiszen olyan vezetők kellenek, akikben van hajlandóság Simicska kiszolgálására is. Az eddigi balliberális vonal – Simicska egyik ékkövéhez, az Indexhez hasonlóan – ki fog egészülni a Jobbik támogatásával. A 24 szerkesztőségében több újságíró is erről beszélt, ettől félnek. Hogy a háttérben egyre inkább megjelenik a jobbikos milliárdos. És akkor már tudni lehet, hogy abból mi következik.

A 24 új, tényleges irányítója, a volt Népszabadság-vezető rendszeres vendég Simicska televíziójában, Kálmán Olgával olajozottan működik a kettősük (illetve hármasuk, mert szokott lenni egy harmadik vendég is, amikor értékelik az adott napot). Legutóbb arról elmélkedett, igen szerényen, hogy nem jó, hogy őket a sajtószabadság hőseinek tekintik, ő csak végzi a dolgát, satöbbi, satöbbi.

Nehéz lenne azt állítani, hogy az egykori népszabadságosról bárkinek eszébe jutott volna a sajtószabadság vagy a hősiesség. Az már annál inkább, hogy rajta keresztül egy újabb médiumra lehet sajátos módszereivel befolyással Simicska Lajos.