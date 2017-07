Abháziába menekülhetett az ügyészség elől Kovács Béla

Abháziában gyógykezelik Kovács Bélát, a Jobbik EP-képviselőjét – tudta meg a Magyar Idők. Így szinte biztos, hogy az ellene költségvetési csalás miatt indult ügyben nem tudják kihallgatni a magyar hatóságok, mert a szakadár országból még nemzetközi körözéssel sem lehet hazahozni. Abháziát a titkosszolgálatok előszeretettel használják pihentetőhelyként munkatársaiknak.

Abháziában, ott is vélhetően a fővárosban, Szuhumiban gyógykezelik Kovács Bélát, a Jobbik kémkedéssel és költségvetési csalással gyanúsított európai parlamenti képviselőjét – tudta meg a Magyar Idők. A lap információi szerint így gyakorlatilag a nullával egyenlő annak az esélye, hogy a politikus július 19-én megjelenik a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF), ahol a költségvetési csalási ügyben gyanúsítottként hallgatnák ki.

Simon Richárd, a KNYF helyettes szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést, annyit azonban elmondott: Kovács Béla még nem vette át az állandó lakcímére küldött, július 19-re szóló idézését, legalábbis a tértivevény hétfőig nem érkezett vissza a főügyészségre. Az EP-képviselő eddig nem igazolta hivatalos irattal a június 23-ra tervezett kihallgatásáról való távolmaradását. Vélhetően már ezen időpont előtt a Grúziából a 90-es évek elején kiszakadt tartományba utazott.

Reménytelen vállalkozás bejutni

Abháziát északról Oroszország, nyugatról a Fekete-tenger, keletről, délkeletről Grúzia határolja. Oroszország kivételével csak hasonló státusú, szakadár országok ismerték el hivatalosan. A magyar külügyi tárca konzuli szolgálata Abháziát a nem javasolt, valamint fokozott biztonsági kockázatot rejtő utazási térségek kategóriájába sorolta. A tartományba hivatalosan csak grúz engedéllyel lehet belépni.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a kémkedéssel gyanúsított Kovács Béla milyen segítséget vett igénybe az Abháziába való eljutáshoz, ám önállóan szinte reménytelen egy ilyen vállalkozás. Ráadásul Abházia és Grúzia között húzódik egy néhány kilométeres senki földje, az adminisztratív határvonal (ABL), amelynek még a megközelítését sem ajánlják, mert ezekben a határzónákban továbbra is előfordulnak konfliktusok, letartóztatások. A külügy figyelmeztet arra is: ha valaki a kockázatok ellenére is vállalja az utazást, csak a hivatalosan kijelölt grúz átkelőn lépjen be Abháziába.