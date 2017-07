Összevissza hazudoznak a jobbikos Kovács Béláék

Szikinger István, a kémügye miatt KGBélának is hívott Kovács Béla jobbikos uniós képviselő ügyvédje korábban közölte az ügyészséggel, hogy Abháziában van Kovács, de azt már nem tudta megindokolni, hogy miért nem jelent meg a jobbikos EP-képviselő a június 23-i kihallgatásán. Kovács egyébként ma éppen Brüsszelben tűnt föl, és erről egy képet is közölt. Korábban a Magyar Idők - érthetően - arról írt, hogy a költségvetési csalással és kémkedéssel gyanúsított Kovács Béla Abháziában van gyógykezelésen. Az Európai Parlament ma egyébként nem Brüsszelben, hanem Strasbourgban ülésezik. Vagyis, az EP-képviselők is ott vannak. Elvileg a jobbikos EP-képviselő Kovácsnak is ott kellene lennie. Kérdés, hogy akkor miért Brüsszelben van. Ha egyáltalán ott van.