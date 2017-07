Újabb 219 magyar turista érkezett haza Törökországból

A tegnapi és a mai második különgéppel összesen mintegy 400, Törökországban rekedt magyar turistát hoztak haza a Green Travel csődje után. Ma délután újabb két charterjárat érkezik 569 utassal, azaz mindenki hazatérhet, aki nem akart a saját költségén tovább maradni. A csőd mintegy 1000 magyar turistát érint.

Tegnap késő délután 170 emberrel a fedélzetén landolt Ferihegyen az első török különgép. Az UNIQA Biztosító Zrt. első körben azokat a pórul járt magyar utasokat szállította haza, akik a hétvégén nem sokkal azelőtt repültek el Törökországba nyaralni, hogy a Green Holidays Kft. csődöt jelentett. A Liszt Ferenc repülőtérre ma délelőtt 10 óra körül megérkezett a második különjárat is 219 utassal.

A második különgéppel hazahozott utasok közül 90-en Budapestről tovább repültek Debrecenbe, ugyanis ők hajdúságiak, a Green Holidays utazási iroda ottani partnercégeinél fizették be a rémálommá vált törökországi nyaralásukat.

Az Uniqa Biztosító értékesítési és marketingigazgatója az Origónak elmondta, hogy koradélután közvetlenül egymás után érkezik meg a két utolsó török chartergép, amelyekkel az utaslista szerint 569-en érkeznek majd.

A biztosítási szakember a reptéren azt is elmondta, hogy így ma estig mindenkit hazahoznak Törökországból, aki nem akart a saját költségén kint maradni. Kérdésünkre Polányi elmondta azt is, hogy legalább 50-en döntöttek úgy, hogy a kellemetlenségek ellenére önköltségen tovább maradnak a török tengerparton. Nekik a biztosító csak a Green Holidaysnek befizetett összeget téríti meg, és a hazautazásukat is maguknak kell majd megoldaniuk.

Azoknak az utasoknak, akik tegnap és ma hazajöttek, egy hónapjuk van, hogy benyújtsák az Uniqa Biztosítónál a kárigényüket a társaság 0680/299-999-es ingyenes zöld számán, vagy e-mailben a info@uniqa.hu címen.

Információink szerint a kárrendezés egy-másfél hónapig is elhúzódhat majd. A kártalanításra félmilliárd forint áll rendelkezésre, ugyanis a csődbe ment Green Holidays Kft.-nek 500 milliós vagyoni biztosítása volt.