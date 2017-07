Megszólalt KGBéla: belelépett valamibe

Regénybe illő történetet adott elő Kovács Béla jobbikos európai parlamenti képviselő arról, hogy miért nem jelent meg június végén a gyanúsítotti kihallgatásán. Az orosz kémügyei miatt csak KGBélaként emlegetett politikus azzal védekezett, hogy az abháziai tengerparton belelépett valamibe, amitől elfeketedett a lába. Ezzel azt is elismerte, hogy az orosz ügynökparadicsomként számontartott Abháziában kúráltatta magát. Az ügyészség egy költségvetési csalás kapcsán idézte be, a jobbikos képviselő most megígérte, hogy legközelebb megjelenik a kihallgatáson.

Elismerte Kovács Béla, hogy azért nem jelent meg a június 23-i ügyészségi kihallgatásán: mert éppen Abháziában volt. Az antiszemita Jobbik európai parlamenti képviselője erről telefonon nyilatkozott a Népszavának. Az továbbra se derült ki, hogy a sajtóban csak KGBélaként emlegetett politikus pontosan mikor volt a Grúziából kivált, orosz befolyás alatt álló szakadár területen. Annyit mindenesetre elárult, hogy "körülbelül 8 napig" tartott a kiruccanás és az Új Afoni Apátság (orosz ortodox kolostor) meghívásának tett eleget.

KGBéla azt állította, hogy már éppen készült volna haza, amikor sajnálatos módon az abház tengerparton belelépett valamibe, ezért végül mégsem szállt fel a repülőgépre.

Arról panaszkodott, hogy teljesen elfeketedett a lába, a helyi orvosok pedig meg is állapították, hogy vérmérgezése van. Örömmel szólt volna az ügyészségnek, hogy a baleset miatt nem tud megjelenni a kihallgatásán, de sajnos - állítása szerint - Abháziában sem a mobilhálózat, sem az internet nem működik. (Kár, hogy mindez könnyen cáfolható, az abháziai szálláshelyek ugyanis ingyenes wifivel hirdetik magukat.)

Azt is mondta a regényes történtetben KGBéla, hogy mentővel szállították kórházba, ahol egy napig kezelték. E szerint tehát rekordgyorsan felgyógyult a vérmérgezésből. Hogy onnan hová ment, arról nem beszélt, de egy Facebook posztjából az derült ki, hogy tegnap már biztosan Brüsszelben volt. A fényképekhez azt írta, hogy

Nem Abháziában bujkálok, hanem a munkahelyemen dolgozom, Brüsszelben.

Kovács a bejegyzéssel egy tegnapi Magyar Idők cikkre reagált, amely többek között azt állította, hogy a Jobbik képviselője azért nem tett eleget az ügyészség idézésének, mert Abháziában gyógykezelteti magát. Nem csak Kovács, hanem az antiszemita Jobbik és az elnöke, Vona Gábor is kikérte magának a vádaskodást, mára azonban tényszerűvé vált, hogy az információ valós. Arról az apróságról nem is beszélve, hogy KGBéla hiába kürtölte szét, hogy kedden Brüsszelben dolgozott, mivel aznap onnan éppen 500 kilométerre, Strasbourgban ülésezett a parlament: a brüsszeli épület a fenti képen is láthatóan zárva volt.

Vagyis lehet, hogy Kovács Brüsszelben volt, de hogy nem dolgozott, az biztos.

Az egyébként, hogy Vonáék körömszakadtukig kitartanak Kovács mellett, persze érthető, hiszen KGBéla az egyik legjelentősebb anyagi támogatója volt a Jobbiknak.

A vadregényes Abházia

Abházia a Fekete-tenger partján fekszik, Oroszország kivételével csak hasonló státuszban lévő, szakadár országok ismerték el hivatalosan. A tartományba hivatalosan kizárólag grúz engedéllyel lehet belépni, így egyelőre az is rejtélyes, hogy Kovács egyáltalán hogyan jutott be Abháziába. Saját bevallása szerint nem is először járt ott, hanem már harmadjára.

Nemzetbiztonsági körökben ugyanakkor az az általános vélekedés, hogy az abház tengerpartot bizonyos titkosszolgálatok előszeretettel használják pihentetőhelyként munkatársaik számára.

Kovácsnak azonban van még egy oka, amely miatt előszeretettel tartózkodik a térégben, még pedig, hogy onnan meglehetősen körülményes volna hazahozni még érvényes nemzetközi elfogatóparanccsal is. Márpedig ha Kovács a július 19-i meghallgatást is kihagyja, akkor első lépésben elrendelik az elővezetését, ha pedig ez sem vezet eredményre, kiadják ellene a hazai és a nemzetközi elfogatóparancsot. KGBéla a Népszavának mindenesetre most megígérte, hogy rendben meg fog jelenni az ügyészségen.

KGBéla ügyei

Az antiszemita Jobbik uniós képviselője ellen több szálon is zajlik nyomozás, a június 23-i meghallgatáson költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás gyanújában vártak volna tőle magyarázatot a magyar hatóságok. Kovács a feltételezés szerint ugyanis csak papíron létező gyakornokokat alkalmazott Brüsszelben 2012-2013 között, a pénzt pedig felvette utánuk. A politikus összesen 16 ezer eurót folyatott így ki a rendszerből. Korábban az Európai Parlament is szerette volna kikérdezni a fura kifizetésekről Kovácsot, aki viszont háromszor sem jelent meg az illetékes bizottság előtt, így végül felfüggesztették a mentelmi jogát.

A másik ügy, amely folyományaként Kovácsra a sajtó ráragasztotta a KGBéla becenevet, az úgynevezett kémbotrány. Ennek kapcsán az Alkotmányvédelmi Hivatal még 2014 áprilisában tett feljelentést, miután a jobbikos politikus egy egykori KGB-ügynökkel kapcsolatos nyomozás során a titkosszolgálat látókörébe került.

Kovács a vád szerint konspiratív módon kapcsolatot tartott orosz diplomatákkal.

KGBélát végül másfél év múlva, 2015 novemberében gyanúsíthatták meg kémkedéssel. Az Index azt is kiderítette, hogy Kovács Béla a felesége révén került kapcsolatba a KGB-vel, aki futárkodott az orosz elhárításnak. Szvetlana Isztosina ráadásul úgy ment hozzá a politikushoz, hogy előtte már két férje is volt, akiktől nem vált el. A sztori filmbeillő, Kovács feleségnek első házastársa ugyanis egy nukleáris ügyekkel foglalkozó, Moszkvában végzett japán férfi, a másikuk pedig egy hírhedt osztrák betörő.