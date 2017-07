A brit Economist című hetilap két héttel ezelőtti vezércikkében, azt javasolta, hogy az Európai Néppárt távolítsa el tagjai közül a Fideszt, és az Európai Unió szorítsa meg Magyarországot azzal, hogy kevesebb felzárkóztatási forrást juttat az országnak, és a további uniós pénzek folyósítását attól tegye függővé, hogy Magyarország belép-e az európai ügyészségeket létrehozó országok közé. A lap szerint mindezt azért, mert Orbán Viktor lopakodó diktatúrája nem csak Magyarországot veszélyezteti, hanem az európai együttműködés alapvető értékeit is. A kormányszóvivő most olvasói levélben védte meg a miniszterelnököt.

"A demokrácia jól van, köszönjük"

Kovács Zoltán kormányszóvivő reagált a vádakra, és olvasói levélben védte Orbán Viktor és kormányát. Mint írja, sok minden megváltozott Orbán híres, 1989-es beszéde óta, de a miniszterelnök ügye, hogy Magyarország erős és független legyen egy erős Európában, nem változott.

„Ellentétben az önök narratívájában, a demokrácia jól van, köszönjük"

– írja Kovács, aki szerint Magyarországon a választások „szabadok és, igen, igazságosak."

A kormányszóvivő szerint a probléma az, hogy miután Orbán 2010-ben hivatalba lépett, és meg merte védeni Magyarország nemzeti érdekeit, néhány érdeket megsértett. Amikor „az európai trojka" azt tanácsolta, hogy szigorú megszorító intézkedéseket hozzon, Magyarország inkább saját reformutat követett, amit „unortodoxnak" neveztek, de ma Magyarország GDP-növekedése Európa egyik legjobbja, a hiány irányítás alatt van, az államadósság csökken, és a munkanélküliség rekordalacsony – írja a levélben.

Már több ország is hálás a kormánynak

Kovács azt is leírja a levelében, hogy a kapcsolatunk Oroszországgal azon a pragmatikus pozíción alapul, hogy normális legyen a viszonyunk „Európa keleti szomszédjával", de közben az Európai Bizottság mellett állunk a szankciókban.

A kormányszóvivő a magyar migrációs álláspontról is ír: Európának hálásnak kellene lennie a déli határra felhúzott kerítésért, ami a schengeni övezetet is védi. Kovács szerint több ország már most is hálás a kormánynak, ezért nem fogják majd az Economist vezércikkében javasolt lépéseket végrehajtani.