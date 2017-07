Egy kiló aranyat találtak Gyurcsány és Botka ügyvédjénél

Egy kilogramm befektetési aranyat foglaltak le egy osztrák pénzintézet széfjéből az úgynevezett Czeglédy-ügyben - erről az ügyben eljáró Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője beszélt. Szanka Ferenc elmonda, egy osztrák bankban találták meg a Czeglédy Csaba által bérelt széfet. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ellen és több társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoznak.

Szanka Ferenc elmondta: a nyomozás során felmerült, hogy bizonyos vagyoni eszközök külföldre kerülhettek, így jutottak el az osztrák bankban Czeglédy Csaba által nyitott széfhez. Ezt aztán az Eurojust közreműködésével, a magyar ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak jelenlétében kinyitottak, és lefoglalták az abban talált aranyat.

Szanka Ferenc azt pontosan nem nevezte meg, hol található az osztrák pénzintézet, mindössze annyit mondott, hogy egy a határhoz közeli, Ausztriában található bankról van szó, a lefoglalás pedig június második felében történt, rövid idővel az őrizetbe vételeket követően. A lefoglalt befektetési arany értéke nagyságrendileg tízmillió forint.

Szlovákiában is alapítottak szövetkezeteket

Szanka Ferenc elmondta: az őrizetbe vételek napján jutott az az információ a birtokukba, hogy bizonyos vagyonelemek külföldre juthattak, az Eurojust segítségével pedig a vagyonelem lefoglalását elrendelő lefoglaló határozatnak négy napon belül érvényt tudtak szerezni.

Ismertette azt is, hogy az Eurojusttal a továbbiakban is együttműködnek, ugyanis a nyomozás során felmerült: nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában is alapítottak az ügyben szereplőkhöz hasonló iskolaszövetkezetet.

Bűnszervezet és költségvetési csalás

Az ügyben bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoznak, az eljárás egyik gyanúsítottja Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő is, aki ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.

Pénz nélkül maradhatnak a diákok

Mint arról korábban beszámoltunk, egyelőre úgy tűnik, nem tudják később sem kifizetni az előzetesben ülő Czeglédy Csabához köthető cégek annak a több ezer diáknak a bérét, akik azért nem kaptak májusi és júniusi fizetést, mivel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal zárolta az érintett cégek számláit. Az ok, hogy olyan nagy a tartozása a Czeglédy érdekkörébe tartozó cégeknek,hogy a NAV a munkaadók befizetéseit is a tartozások csökkentésére használja. Az MSZP és a DK ügyvédje még június közepén került előzetesbe, mivel a gyanú szerint társaival több mint 3 milliárd forint adót csalt el egy diákmunkásokat foglalkoztató cég működése során.

Már egyszer elítélték Czeglédyt

Czeglédy Csaba MSZP-s politikus és ügyvéd a hónap közepén került előzetes letartóztatásba, mert a gyanú szerint társaival több mint 3 milliárd forint adót csalt el egy diákmunkásokat foglalkoztató cég működése során. Miután őrizetbe vették, a hozzá köthető diákmunkaszövetkezet egyik pillanatról a másikra bezárt, így, mint arról az Origo beszámolt, közel tízezer ezer diák maradt fizetés nélkül. Czeglédy Csabának nem ez az első ügye. A szocialista önkormányzati képviselőt 2002-ben adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt ítélte el a bíróság, szintén egy iskolaszövetkezeti ügyben.

Mindezek ellenére Czeglédy Csaba jelenleg is az MSZP egyik fontos politikusa. Kisebb kihagyással ugyan, de csaknem 20 éve a szombathelyi közgyűlés képviselője és az MSZP szombathelyi elnöke. 2018-ban pedig a jelenlegi tervek szerint ő vezetné az MSZP kampányát Vas megyében. Sőt, ügyvédként Czeglédy Csaba védi az MSZP vezetőit is. Korábban ő intézte a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének, Botka Lászlónak a peres ügyeit, de Gyurcsány Ferenc jogászaként is többször eljárt már.

A történtek ellenére több vezető szocialista politikus is kiállt az ügyvéd mellett. Molnár Gyula pártelnök mellett például Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta: "Czeglédy Csaba, veled vagyunk", Botka László pedig úgy fogalmazott: "amennyiben ez is egy, a korábbi évek politikailag megrendelt rendőrségi akciói közül, akkor azoknak kell felelniük, akik részt vettek benne".

Ledarált papírok, kifizetetlen diákok

Az Echo TV Informátor című műsorának stábja még múlt szerdán járt Czeglédy cége, a Human Operator Zrt. szombathelyi székházánál, ahol egy kukában meghökkentő iratokra bukkantak. Amint megtalálták a hivatalos iratokat, azonnal bejelentést tettek a rendőrségen. Két járőr ki is jött, akik a ledarált iratokat nem engedték elvinni. Amikor elmentek a rendőrök, a Human Operator Zrt. székházából kijött két ember, és vissza akarták vinni az épületbe a kedd éjszaka ledarált papírokat.

A Human Operator tavaly januárban azért került a fókuszba, mert több mint 6000 gyorséttermi dolgozónak nem fizették ki a jogos bérüket egy elszámolási vita miatt.

Nem végeztek érdemi tevékenységet

A Csongrád Megyei Főügyészség szerint a bűnszervezet működésében alsó szinten levő, strómanok által vezetett Csongrád, Fejér és Vas megyében bejegyzett iskolaszövetkezetek, a gyanú szerint érdemi tevékenységet nem folytattak, létrehozásuk azt a célt szolgálta, hogy a diákmunkával kapcsolatos közterhek megfizetése alól a tevékenységet ténylegesen szervező gyanúsított (Czeglédy Csaba) által vezetett szombathelyi székhelyű cég mentesüljön.

Ennek érdekében a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek a tevékenységükkel kapcsolatos közterheket nem vallották be, vagy ha történt is bevallás, azt nem követte az adó megfizetése. 2013 és 2016 januárja között mintegy 1,7 milliárd áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg.