Több száz áldozata lehet egy tököli nőnek

A internetes csalással gyanúsít egy 32 éves tököli nőt Szekszárdon, aki apróhirdetési oldalakon hirdetett divatos, márkás ruhákat. Aztán a pénzt eltette, a termékeket viszont már nem küldte el a vevőinek.

Egy nő 2015. novemberétől 2017. júliusig tizenötször csapott be interneten az ország különböző pontjain élő embereket. Ennyiről tud most a rendőrség, de a bűncselekmények száma a százat is elérheti. A nyomozók folyamatosan keresik és meg is találják az újabb károsultakat.

A csaló apróhirdetési oldalakon hirdetett divatos, márkás ruhákat, amelyek árát, néhány ezer forintot a vevők előre utaltak neki. A tököli nő utalás után a hirdetéseket megszüntette,

a termékeket viszont soha nem küldte el a vevőknek.

A szekszárdi rendőrök a nyomozás eredményeként rájöttek, ki lehet a 32 éves csaló, akit a kapitányságra vitték és gyanúsítottként hallgattak ki. Beismerő vallomást tett, őrizetbe vették, majd kezdeményezték előzetes letartóztatását. A Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a nő ellen.