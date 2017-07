Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Mody's Investors Service a péntek éjszakára kitűzött időpontban, így nem jelentett be osztályzatmódosítást sem. Magyarország adósosztályzata így továbbra is befektetési ajánlású "Baa3", stabil kilátással. A cég által érvényben tartott magyar szuverén besorolás a befektetési ajánlású kategória alapszintje, és azonos a másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings "BBB mínusz" színtű hosszú távú magyar államadós-osztályzatával. A Mody's az Európai Unió előírásainak megfelelően előre összeállította az európai szuverén adósbesorolások áttekintésének idei menetrendjét, és a magyar szuverén osztályzat idei második potenciális felülvizsgálati időpontját péntekre tűzte ki, de az első márciusi időponthoz hasonlóan, most sem frissítette a magyar államadós-besorolást.