Riválist kapott az antiszemita Jobbik, megalakult a RIA

Rend és Igazságosság néven új radikális pártot hozott létre Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester, a Jobbik és Vona Gábor pártelnök egykori szövetségese, sőt Vona egykori kedvence. Az Origo úgy tudja, a RIA rövidítésű párt és a hasonló névre keresztelt mozgalom elindulását holnap jelentik be Vecsésen, az Erő ünnepe nevű, szélsőséges rendezvényen. Az új formációban meghatározó szerepet tölthet be Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője (aki sajátos magánéleti kapcsolatba került Volner Jánossal, a Jobbik bokorban egy nővel rajtakapott alelnökével, éppen a nő miatt) és Szabó Attila, a különösen antiszemita vecsési Jobbik volt elnöke, aki éppen a napokban hagyta ott az identitászavarral küszködő Jobbikot. A Rend és Igazságosságot azért hívták életre, mert kiábrándultak a néppártosodást hazudó pártból és a hatalomért elvtelenül politizáló Vonából.

Az Origo információi szerint "Rend és Igazságosság" néven indul el az az új radikális mozgalom, amelyet majd holnap jelentenek be hivatalosan is Vecsésen, az "Erő napja" szélsőséges rendezvényen. A röviden csak RIA névre keresztelt tömörülés vezetője Tyirityán Zsolt lehet, aki egyben a Betyársereg félkatonai szervezet első embere is.

A frissen zászlót bontó radikális kezdeményezés nemcsak a mozgalomból áll, hanem egy pártból is, amely ugyancsak a Rend és Igazságosság nevet kapta. Ezt Orosz Mihály Zoltán, Érpatak jobbikos polgármestere alapította meg még április végén, és ma jegyezték be.

A bírósági nyilvántartás szerint Orosz jelenleg önállóan képviseli a pártot, az Origo érdeklődésére pedig telefonon úgy nyilatkozott, hogy van rá esély, hogy ő lesz a párt elnöke is.

Az, hogy Orosz Mihály Zoltán gyakorlatilag ráindít az identitászavarral küszködő Jobbikra egy friss radikális pártot, azért is pikáns helyzet, mert Vona Gábor és az érpataki polgármester egészen tavalyig szövetségesek voltak. Az Orosz által kigondolt, legtöbbször rasszistának bélyegzett Érpataki-modell integrációs terveit ugyanis a Jobbik előszeretettel használta azon a néhány településen (lásd: Tiszavasvári), ahol nyert a legutóbbi önkormányzati választásokon, minderről pedig együttműködési megállapodást is aláírt egymással a két politikus 2013-ban. Orosz érdeklődésünkre elmondta, hogy hiába volt sikeres a rendszer,

Vona egy beszélgetésük alkalmával közölte vele, hogy a médiatámadások miatt elengedi a projektet, mert azok veszélyeztetik a Jobbik hatalomra kerülését. Márpedig egyetlen cél létezik, ez pedig a kormányzás megszerzése.

Orosz úgy értékelt, hogy a cukikampány és a néppártosodás ürügyén a Jobbik vezetése tulajdonképpen értékrendcserét vezényelt le, nemzetellenesen kezdett el működni, ha pedig egy nemzeti párt erre a sorsra jut, az tragédia. Orosz esetleg kevesellte a Jobbikot egyre-másra mind a mai napig elérő, gyalázatos antiszemita botrányokat vagy egyéb szélsőséges megnyilvánulásokat.

Új utakon

A polgármester szerint a Jobbik irányváltása azért is tarthatatlan, mert ezzel veszni hagyja azt a rengeteg embert, akik a párt felépítésébe nem kevés energiát és munkát öltek bele. Ezért döntötte el, hogy a kiábrándult és elárult tagságot megpróbálja egy új szervezetbe tömöríteni. Ez lett a RIA.

Közölte, hogy két éve még nem gondolta volna, hogy erre a lépésre szükség lesz.

Az új párt alapvetéseiről azt mondta, hogy a nemzeti érdeket akarják képviselni hiteles, konzervatív módon. Küzdeni fognak "a liberalizmus pusztító ideológiája ellen", egyúttal szabadságharcot hirdetnek az egypólusú világgal szemben. Szintén fontos célkitűzésként jelölte meg, hogy a magyar állampolgárok ne legyenek másodrendűek Magyarországon. Kérdésünkre kijelentette, hogy a RIA nem fasiszta vagy náci párt. Semmi közünk hozzá, a középpontban a neoliberalizmus meghaladása áll, amely felforgatja a társadalmakat, mert abban hisz, hogy a szabadságot a normák eltörlése jelenti.

Orosz kijelentése ugyanakkor homlokegyenest ellentmond Tyirityán Zsolt korábbi nyilatkozatainak, amelyekben a Betyársereg vezetője vállalta náci eszméit. Egyelőre nem világos, hogy a RIA vezetőinek felfogása közötti különbség hogyan oldható fel. Ha van egyáltalán tényleg különbség. Az érpataki polgármester más kérdésben már elég radikális álláspontra helyezkedik, így például a határvédelem kapcsán az Origónak most úgy érvelt, hogy ha fokozatosan is, de tűzparancsot kellene alkalmazni a bevándorlási hullám megfékezésére.

Orosz Mihály Zoltán jelezte, hogy a RIA-val már a 2018-as választásokra készülnek, ő maga is indulni fog a körzetében.

Elképzelhetőnek tartja, de nem fél attól, hogy a Jobbik utazni fog a pártra. Azt mondta, a Vona Gáborhoz és feleségéhez, Vona-Szabó Krisztinához köthető hecclap, a Zsúrpubi.hu-n már megjelentek olyan írások, amelyek őt támadták.

Vona zűrös tanácsadói

Orosz beszélt arról a jelenségről is, amelyet a Jobbik politizálása kapcsán tapasztalt, és amelyet úgy jellemzett, hogy az abszolút a kommunikációs szakemberek kényének és a népszerűség hajszolásának van alárendelve.

Úgy fogalmazott, hogy a Jobbikról pillanatnyilag lehetetlen kideríteni, mit is képvisel, mivel kizárólag a hatalomra jutásra koncentrál.

Ha a tanácsadók egyik nap azt akarják, hogy Vona mondjon a-t, mert akkor fél százalékkal többen szeretik majd, akkor megteszi, ha másnap ennek éppen az ellenkezőjére kérik, akkor azt is.

Orosz szerint kiderült, hogy a Jobbik vezetésének nem érték-, hanem érdekrendszere van, amellyel ő nem tud azonosulni. "Azt gondolják, hogy a cél szentesíti az eszközt, de ilyen nincs, ez legfeljebb a lelkiismeretük elaltatására jó. Zárdát sem lehet prostitúciós pénzből alapítani" - emelte ki.

Kenyértörés

Elértük Szabó Attila vecsési jobbikos politikust is, aki a helyi szervezet elnöke is egyben. Pontosabban csak volt, mert a napokban ő is kilépett a Jobbikból. Szabó az egyik főszervezője a holnapi "Erő napja" szélsőjobbos eseménynek, amelyen a pozsonyi csatára fognak emlékezni Oroszékkal, a Betyársereggel és az Identitesz szélsőséges ifjúsági szervezettel, és amely keretén belül bejelentik majd a RIA elindulását. "Nagy tömeggel számolunk, óriási az érdeklődés, minden képzeletünket meghaladta, de számokat hadd ne kelljen jósolnom" - nyilatkozta. Sok jobbikos és volt jobbikos is jelezte neki, hogy ott lesznek holnap délután Vecsésen.

Azt mondta, hogy maga is szerepet fog vállalni a mozgalomban, amelyet nem véletlenül Vecsésen indítanak az útjára. A Jobbikból való távozását azzal indokolta, hogy a párt már nem az, ami volt, és nem azokat az elveket vallja, amelyekért ő a vérét adta.

Én az elejétől fogva ott voltam, akkor még nem erről volt szó. Én a régi nézeteket vallom, a Jobbik már nem. Sok szerencsét Vona Gábornak!

A vecsési Jobbikból Szabó nem egyedül távozik, a tagság jelentős része követi őt a RIA-ba, de a helyi szervezetet - úgy tudja - nem fogják feloszlatni.