22. alkalommal vonul a Budapest Pride

Délután háromtól gyülekeztek a Pride, vagyis a meleg büszkeség menetének résztvevői a fővárosban, a Kossuth téren. Idén 22. alkalommal vonulnak fel a meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű és queer közösség tagja, de sokáig nem mondták meg, milyen útvonalon. A szervezők ugyanis nem fogadták el, hogy a rendőrség ellentüntetésre hivatkozva kordonokkal akarta védeni a felvonulást.

A rendezvény házigazdája Steiner Kristóf, aki 16 óra előtt pár ezer ember előtt nyitotta meg az eseményt. Beszédet tartott Schilling Árpád is.

Sokáig nem volt világos, hogy a beszédek megtartása után milyen útvonalon halad majd a Pride, mivel a szervezők nem fogadták el, hogy a rendőrség kordonokkal védje a menetet. A rendőrség ezt bejelentett ellentüntetéssel indokolta. A Kossuth téren néhány tucatnyi ellentüntető jelent meg.

A szervezők szerint semmi nem indokolja, hogy kordonok között vonuljanak, ezért kilátásba helyezték, hogy alternatív útvonalat választanak majd, sőt adott esetben a védőkordonokat is elbontják. A rendőrség bejelentette, hogy a Budapest Pride 2017 szervezője négy órával a vonulásos demonstráció kezdete előtt hivatalosan is közölte, hogy három alternatív útvonalra is terelhetik a menetet. A hatóság szerint ez azt jelenti, hogy

ha a demonstráció szervezője a rendezvény eredeti útvonalán kordont lát, úgy attól el fog térni.

Ez a magatartás viszont a rendőrség szerint aggályos, mert a törvény szerint a rendőrség felelőssége és kötelessége mérlegelni, hogy milyen módon biztosítja a gyülekezési jog zavartalan gyakorlásához szükséges feltételeket. A rendőrség azzal érvelt, hogy a biztosítás módjának meghatározása kifejezetten szakmai kérdés, amelyben a rendőrség jogosult és köteles dönteni, a szervező nem határozhatja meg, hogy a rendőrség a törvényben rögzített feladatait milyen módon lássa el."

Karlik Cintia, a Pride szóvivője a rendőrséggel való egyeztetés után az M1 stábjának azt mondta: véleményük szerint nem a kordon jelenti a biztonságot, hanem a rendőri állomány. Mint mondta, együttműködnek a rendőrséggel, alternatív útvonalat jelentettek be, amit a rendőrség elfogadott.

A szervezők álláspontja az, hogy a kordon korlátozza az alapvető gyülekezési jogukat azzal, hogy a rendezvényhez nem lehet bármikor szabadon csatlakozni, illetve azt bármikor elhagyni.

Végül úgy döntöttek, hogy a Kossuth tértől az Alkotmány utcán keresztül, a Lánchídon át az Ybl Miklós térig vonulnak. A Pride a Várkert Bazárnál ért véget.

Az LMBTQ-közösség fesztiválja még a múlt pénteken kezdődött, ennek lezárása volt a mai felvonulás.