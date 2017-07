Tesco-dolgozók tüntettek a Tesco ellen

Az áruház alkalmazottai azért tiltakoztak a Fogarasi úti üzlet előtt, mert magasabb bérfejlesztést szeretnének az eddigiekhez képest. A szakszervezetek legalább kétszámjegyű fizetésemelést követeltek. A Tesco közleményben azt írta, hogy idén már több, mint 12 százalékkal növelték a béreket és tavaly is kétszámjegyű emelést adtak.

Néhány száz Tesco-dolgozó gyűlt össze szombat délben az árhuházlánc Fogarasi úti boltja előtt, hogy magasabb béreket követeljenek a munkaadójuktól. A megmozdulást a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) szervezte, előbbi képviseletében Sáling József, utóbbi részéről pedig Bubenkó Csaba szólalt fel. A résztvevőket több vidéki városból is várták, a helyszínt a Tesco biztosította a tiltakozóknak.

Sáling József azt mondta, a szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek. Arról is beszélt, hogy ha nem lesznek tisztességes bértárgyalások, folytatják a demonstrációkat, és ha kell, létrehozzák a sztrájkbizottságot és akár sztrájkot is szerveznek.

Petíciót is készítettek a Tescónak a szervezők, a tüntetésen pedig az is elhangzott, hogy az alacsony bér mellett a létszámhiány is problémát jelent.

A demonstrációról korábban úgy nyilatkoztak, a cél, hogy "eljusson Prágáig az alkalmazottak hangja, ahol a magyar bérekkel kapcsolatos döntések születnek."

Azt kérik a munkáltatót, hogy a szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatottaknak - ez 12 500 ember - a korábban bejelentett bruttó 4 ezer forintos béremelésnél nagyobb mértékben emeljen a fizetésén.

Azt is követelték, hogy a Tesco legalább kétszámjegyű fizetésemelést adjon, ez alatt ugyanis értelmetlen a bérek növelése.

A Tesco pénteken közleményt adott ki, amelyben a béremelési lépéseket mutatta be. Kihangsúlyozták, hogy idén

már 13 700 munkavállaló bérét emelte a cég átlagosan 12,4 százalékkal, és tavaly is kétszámjegyű volt a béremelés.

Az áruházakban dolgozók fizetése szerintük még ennél is nagyobb mértékben emelkedett: az itteni 12 ezer alkalmazott 14,8 százalékos bérfejlesztést kapott. Hozzátették, hogy a vállalat az elmúlt két évben 7,4 milliárd forintot költött Magyarországon béremelésre.