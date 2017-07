Új szúnyogfajok jelentek meg az országban

A Tények szerint a Magyarországon újonnan megjelent új szúnyogfajok komoly betegségeket terjeszthetnek. Az adásban megszólaló szakember szerint azonban nincs ok pánikra, mert ezeket a fajokat is irtják már.

A Tények szerint az őshonos szúnyogok is komoly betegségeket hordozhatnak, mint például a nyugat-nílusi lázat. A betelepült fajok azonban még nagyobb kockázatot jelentenek. Például a koreai szúnyog, amit tavaly fedeztek fel Pécsett. A telet is átvészelő rovar most újra szaporodik, miközben többfajta lázat terjeszt. Az ugyancsak mostanában felfedezett tigrisszúnyog pedig a nemrég nagy pánikot keltő Zika-vírusnak is hordozója lehet. Fekete Gábor entomológus ugyanakkor a Tényeknek elmondta: Amíg kis számban van jelen egy szúnyogfaj, és a betegségnek nincs nyoma az országban, addig tényleges járványtól nem kell tartanunk. Ráadásul az irtással a betelepülő fajtáktól is meg lehet szabadulni.