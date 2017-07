Vona Gábor újabb kudarca: szétszakadt a Jobbik

9 hónappal a választások előtt, szétszakadt a Jobbik. Ahogy az Origo már pénteken elsőként megírta, tegnap valóban megtörtént: tényleg megalakult a Rend és igazságosság nevű radikális párt - volt jobbikosokból. A vezetője az érpataki polgármester, aki Vona kedvence volt, imádott vele fotózkodni, az érpataki jobbikos modellt példaként állította más, jobbikos önkormányzatok elé. Pártszakadás - minden túlzás nélkül - a politikai célegyenesben nyilvánvalóan a pártelnök kiheverhetetlen kudarca. Vona Gábor óriási kudarca. (Sőt, azonnal alakult egy újabb radikális párt is, mert néhányan az érpataki polgármesterre is dühösek.)

A Vecsésen megalakult szélsőséges mozgalom/párt és a Jobbik között ideológiai különbséget felesleges keresni. Ugyanaz. Nehéz lenne megmondani például, hogy ki antiszemitább: a Vona Gáborhoz hűséges, a meggyilkolt zsidók emlékét aljasul meggyalázó Kulcsár Gergely vagy éppen az új párthoz csatlakozó, betyársereges, náci eszméit vállaló Tyirityán Zsolt. Ilyen versenyt nehéz hirdetni, ki a szélsőségesebb, ki mond gyalázatosabb dolgokat. Nincs is rá szükség. Nincs különbség.

Természetesen egy párt 9 hónappal a választások előtt nem véletlenül szakad ketté. Illetve, pontosabban kellene fogalmazni: szakad szét, hiszen korántsem biztos, hogy Vona maradék Jobbikja együttmarad, és a hajdani Vona-párt csak két részre oszlik. Több helyről is olyan információink vannak, hogy a Vona-párti jobbikosok egy részét inkább úgy kellene jellemezni: az egyelőre Vona-pártiak. Mások is tervezik a távozást Vonától, de ők egy újabb radikális párt alapításán gondolkodnak.

És hogy mi az oka? Csalódott, dühös jobbikosok egybehangzó véleménye: elviselhetetlen számukra a Vona-Simicska házasság. Ameddig ez abból állt, hogy a milliárdos rátehénkedett a pártra, tanácsadói megjelentek Vona körül, nyilvánvalóan nem érdekelte a jobbikosokat különösebben. Bár kérdezgették olykor egymástól, hogy mi lehet Vona személyes érdeke a Simicska-kapcsolatban, budai luxusvillája bérleti díját vajon Simicska fizeti-e, kap-e személyesen pénzt Vona Simicskától, satöbbi, satöbbi. De ezt még úgy-ahogy elviselték, bár tény, hogy egyre nehezebben és egyre dühösebben. A plakátkampány volt, ami összeomlást idézett elő a Jobbikban. Ha nem lenne politikai értelemben tragikus az a hibasorozat, amit Vona elkövetett a Simicska-plakátokkal, akkor azt lehetne mondani, hogy nevetséges, komikus, vicces, röhejes, ami történt. De próbáljuk komolyan venni Vonát, beszéljünk róla úgy, mint egy politikusról, mégha saját pártja Gyurcsányt Ferencet idéző szétverése után ez nehéz is. Ha nagyvonalúan politikusnak hívjuk Vonát, akkor viszont azt kell mondanunk, hogy a klasszikus hübriszt követte el. A görög tragédiák dramaturgiájának kulcsmomentumát: a tragikus vétséget. És ez a már említett plakátkampány volt.

Igen, hübrisz, igen, tragikus vétség, vagy sokkal kevésbé emelkedetten: nevetséges, ostoba, dilettáns hiba. Mint kiderült, a piaci árnál sokkal alacsonyabban kapták meg a kormányellenes plakátjaikhoz a helyet Simicska Lajostól. Ez tiltott pártfinanszírozás, korrupciós botrány. Csak a magyar költségvetéstől havonta százmilliónál is többet vettek el, a be nem fizetett ÁFA miatt. Ennek súlyos jogi következményei lehetnek, az egész párt - minden tekintetben - a csőd szélére kerülhet. Jó, de erre mondhatná Vona, hogy rendben, ez nagy baromság volt, de nézzétek, legalább megvolt az eredménye, ennyi meg ennyi szavazót szereztünk. De nem. Egyetlen egy szavazót nem szereztek, sőt. A Jobbik a felmérések szerint csak veszített szavazókat, csökkent a támogatottsága a plakátkampánnyal. Továbbra is az MSZP az ellenfele,harcolnak, hogy melyik párt lesz majd a második.

És itt jön az, ami tényleg komikus: súlyos korrupciós ügybe kergette Vona a saját pártját egy plakátkampánnyal, és ennek az lett az eredménye, hogy pártja népszerűtlenebbé vált a kampány végére, mint előtte volt. Akkor is jobban járt volna Vona, ha semmit nem csinál, csendben marad és naponta inkább beszalad Simicska Lajos tévéjében elemezni a nap eseményeit. Azt úgy sem nézik, evégből ártani sem tud magának és a pártjának. De nem ezt csinálta. Ennél nagyobb kudarcot nem hozhat egy kampány: korrupciós botrány lesz belőle, a párt támogatottsága meg csökken. Illetve, de, igen. Lehet még ennél is nagyobb kudarcot elérni.Ha a kampánynak az is következménye lesz, hogy a párt szétszakad. Vonának ezt is sikerült elérnie.

Nyilvánvalóan kérdés, hogy a Jobbik szétszakadása után maradhat-e pártelnök Vona. Ez nagyrészt Simicska Lajostól függ, hiszen a milliárdos tényleg bábuként mozgatja a megzavarodott Vonát. Ami biztos: Vona is, a párt is folyamatosan azt bizonyítja, hogy tökéletesen alkalmatlanok lennének a kormányzásra. Amire persze semmi esélyük nincs. Hiszen Vona még a saját pártjában sem tud rendet tartani.