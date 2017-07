Békéssámsonban 37 fok volt

Békéssámsonban már kora délután csaknem 37 Celsius-fokos meleg volt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután Facebook-oldalán.

Harmadfokú hőségriadó

Záhonyban a délelőtti zivatarok hatására 13 órakor alig 19 fok volt, a tőle légvonalban mintegy 220kilométerre lévő Békéssámsonban már majdnem 37 fokos meleg volt. Békés és Csongrád megyében már a legmagasabb szintre, harmadfokúra emelte a hőség miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet hétfő délután 31-37 fok várható, késő estére 25-32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével az egész országra kiadták a hőség miatti figyelmeztetést. Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében másodfokú, a többi megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Országszerte viharok, zivatarok várhatóak

Emellett főként délutántól számos megyében heves zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyére a heves zivatarok veszélye miatt is másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A zivatarokat általában erős széllökések, valamint jégeső és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék kísérheti. Heves zivatar idején akár óránkénti 90-100 kilométeresnél erősebb széllökés is lehet, hétfőn elsősorban a dunántúli és középső országrészben. Felhőszakadás során pedig rövid időn belül 40-50 milliméter eső is eshet

Keddig tart a kánikula

Kedden az északnyugati országrészben már enyhül a hőség; az ország túlnyomó részén azonban még maradnak a hétfőihez hasonló értékek. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 24, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul. Északnyugaton lesz kevésbé nagy a meleg, délkeleten a legmelegebb. A legfrissebb figyelmeztetés szerint a hőség miatt Csongrád és Békés megyére keddre is a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adták ki. A másodfokú és elsőfokú figyelmeztetést kevesebb megyére, de még mindig az ország jelentős részére adták ki. Emellett keddre szintén több megyében heves zivatarok, felhőszakadás miatt is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.