Villámlással indult a hétfő hajnal

A hét elején még akár 37 fok is lehet, majd a hét közepétől mérséklődik a hőség, a hétvégén többfelé 25 fokig sem emelkedik a hőmérséklet. Emellett sok napsütés várható, de többször záporok, heves zivatarok is lesznek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Budapesten hétfő hajnali 4 óra körül dörgésre, villámlásra ébredhettek az északi kerületekben élők, de a várt eső elmaradt.

Hőség

A hőség veszélye miatt hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben 31-37 fokig melegszik a levegő.

A többórás napsütés mellett viszont szórványosan - főként az északi és keleti országrészben - hétfőn is számítani lehet záporra, zivatarra, az Északi-középhegység tágabb környezetében akár heves zivatarra is. Több helyen erős, az Észak-Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében viharos szél is várható. A heves zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Kedden jön a szél

Kedden is többfelé megerősödik a szél. Emellett alapvetően napos idő várható, estig inkább csak északon helyenként, majd estétől a Dunántúlon már többfelé várható zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 18-24 fok lehet. A nappali maximumok 27-36 fok között alakulnak. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, délkeleten a legmelegebb.

Szerdától záporok

Szerdán hajnalban, reggel még többfelé várható zápor, zivatar. Napközben már csak elvétve eshet és sok lesz a napsütés. Estétől északnyugat felől ismét többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 17-22, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között valószínű.

Visszaesik a hőmérséklet

Csütörtökön hajnalban, reggel még többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben már csak néhol eshet és sok lesz a napsütés, de megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között alakul.

Csapadékosabb hétvége

Pénteken több órára kisüthet a nap. Főként a nap második felében és főként nyugaton lehet zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 12-17 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő. Szombaton rövidebb időre süthet ki a nap, és többfelé eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között alakul. Vasárnap a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett főként délen lehet elszórtan eső, zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-29 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.