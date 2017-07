Súlyos buszbaleset: csigolyatörés, bordatörés, hasi sérülések

Összesen 22-en sérültek meg a reggeli balesetben. A busz a szalagkorlátot átszakítva csúszott az árokba Aszódnál. Az ablakai betörtek, többméteres sugarú körben szóródtak szét az alkatrészek. Egy sérültet az intenzív osztályon kezelnek, több súlyos sérült is van.

A busz kora reggel indult, az M1 aktuális csatorna szerint Balmazújvárosból Budapestre. Ennél többet azonban nem tudunk. Kerestük a buszt üzemeltető céget, de amikor meghallották, hogy a balesettel kapcsolatban szeretnénk kérdéseket feltenni, azonnal lecsapták a telefont.

Maga a baleset reggel történt. Összesen 38 ember ült a buszon, 22-en sérültek meg. A busz – eddig nem tudni miért – Aszódnál átszakította a korlátot és az árokba csúszott. A katasztrófavédők szóvivője az Origónak elmondta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem borult föl a busz, a fűben a meg tudott állni a kerekein.

A katasztrófavédők a mentősökkel közösen mentették ki a sérülteket, akiket ezután – mivel rengetegen voltak – két budapesti kórházba vittek: a Honvédkórházba és a balesetibe. Utóbbiba összesen 9 embert vittek – tudtuk meg a kórház vezetőitől.

Egy 65 éves sérültet súlyos, életveszélyes állapotban vittek be. Őt azonnal megműtötték, most az intenzív osztályon van.

Egy 72 éves sérültet hasi és mellkasi sérülésekkel vittek be. Őt is megműtötték, ő már túl van az életveszélyen.

A baleseti kórházba három sérültet vittek. Flóris István, a kórház orvosigazgató-helyettese elmondta, hogy két idős asszonyt bent kellett tartaniuk”. Egyiküknek a bordája, a másiknak az egyik csigolyája tört el.

Nem emlékszem semmire” - mondta az egyik asszony a sürgősségi osztályon az Origo riporterének. Mellette feküdt a buszon megsérült másik asszony.

Kora délután, amikor ott jártunk, nagyon fáradtak és zavarodottak voltak, látszott, hogy még sokkos állapotban vannak.